Škoda розкрила інтер’єр нового Epiq: відома дата світової прем’єри

Внутрішній простір Škoda Epiq розроблений із фокусом на чистоту ліній, кутовий дизайн та легкість орієнтації, зазначає автовиробник. Традиційна приладова панель поступилася місцем горизонтальній архітектурі, що візуально розширює простір та створює відчуття відкритості.

Читайте також: Škoda готує найбільший електрокросовер у своїй історії під назвою Peaq

Затишну атмосферу в салоні доповнюють інтегровані елементи фонового освітлення. Особливу увагу приділено екологічності: у межах підходу Modern Solid для оздоблення інтер’єру було вибірково застосовано екологічно чисті матеріали.

Практичність та інтуїтивне керування

Планування салону забезпечує інтуїтивно зрозумілий доступ до всіх функцій як для водія, так і для пасажира. Функціональність підкреслюється відкритим відсіком для зберігання речей та окремою центральною консоллю, в яку інтегрована система бездротової зарядки для смартфонів.

Стратегічне значення моделі

Škoda Epiq стане ключовим елементом стратегії бренду, що передбачає подвоєння портфоліо електромобілів протягом 2026 року. Модель є частиною європейської родини міських автомобілів групи Volkswagen. Основна місія цього компактного кросовера – зробити перехід на електромобільність доступнішим для широкого кола клієнтів. Світова прем'єра автомобіля запланована на 19 травня 2026 року в Цюриху.