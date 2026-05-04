Škoda раскрыла интерьер нового Epiq: известна дата мировой премьеры

Внутреннее пространство Škoda Epiq разработан с фокусом на чистоту линий, угловой дизайн и легкость ориентации, отмечает автопроизводитель. Традиционная приборная панель уступила место горизонтальной архитектуре, что визуально расширяет пространство и создает ощущение открытости.

Уютную атмосферу в салоне дополняют интегрированные элементы фонового освещения. Особое внимание уделено экологичности: в рамках подхода Modern Solid для отделки интерьера были выборочно применены экологически чистые материалы.

Практичность и интуитивное управление

Планировка салона обеспечивает интуитивно понятный доступ ко всем функциям как для водителя, так и для пассажира. Функциональность подчеркивается открытым отсеком для хранения вещей и отдельной центральной консолью, в которую интегрирована система беспроводной зарядки для смартфонов.

Стратегическое значение модели

Škoda Epiq станет ключевым элементом стратегии бренда, предусматривающей удвоение портфолио электромобилей в течение 2026 года. Модель является частью европейского семейства городских автомобилей группы Volkswagen. Основная миссия этого компактного кроссовера – сделать переход на электромобильность более доступным для широкого круга клиентов. Мировая премьера автомобиля запланирована на 19 мая 2026 года в Цюрихе.