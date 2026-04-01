Кого возитимуть півтора десятка пікапів Nissan Navara, переданих у вертолітні частини

Техніка адресно спрямована до чотирьох бригад та командного пункту підрозділів "Армійської Авіації". Придбанням техніки та її передачею у частини займався благодійний фонд "Повернись живим".

Як повідомляє пресслужба Благодійного фонду, автівки Nissan Navara закуплено за запитом авіаторів під конкретні бойові завдання.

В таких машинах є велика потреба

З аеродромів прифронтового базування та тимчасових майданчиків підскоку пікапи возитимуть в операційну зону авіаційних навідників. Вони там виявлятимуть цілі та передаватимуть дані екіпажам бойових вертольотів, займуться координацією їхньої роботи.

"Для ефективного ураження ворожої піхоти чи наземної техніки льотному екіпажу потрібна інформація від передових авіаційних навідників. А щоб їм швидко дістатись позицій, де звичайний транспорт може застрягти, допомагають пікапи, – уточнюють в армійській авіації.

З колористикою авіатори самі розберуться

Усі 15 машин передано в автопарки авіаційних підрозділів без камуфляжного фарбування. В частинах вже самі обиратимуть колірну гаму техніки.

Усі машини нові, без пробігу, що в донатах армійцям не так часто буває. Фото: Повернись живим

Гроші використано ощадливо

Оскільки редакція Авто24 описувала пікапи неодноразово, то повторюватися не будемо. Однак додамо, що 15 пікапів за 15 млн грн – доволі гарний ціновий показник.

Підставою такого твердження є моніторинг: нова Navara 4x4 у версії кузова Double Cab (подвійна кабіна) та дизельній версії двигуна на 2,3 чи 2,5 л коштує в Україні приблизно від 1,0 млн до 1,3 млн грн, тобто в межах $29-30 тис.

Таким чином можна зробити висновок, що техніка для "Армійської Авіації" придбана прозоро й без переплат. Ймовірно, під час купівлі великої партії машин служба постачання Благодійного фонду отримала продавця певні цінові бонуси, що дозволили "вписатися" в зазначену вище суму.

Представники "Аврори" та БФ "Повернись живим" серед вертолітників на фоні бойового гелікоптера та подарованих пікапів. Фото: Повернись живим

Команді мережі "Аврори" уже завдячують

Першими подяку команді мережі "Аврора", яка у свій день народження зробила подарунок українським вертолітникам, надіслали авіатори 18-ї Окремої бригади Армійської авіації ім. Ігоря Сікорського.