Коли українці зможуть отримати компенсації за знищені війною авто

Ідея запровадити механізм компенсацій за автомобілі, знищені внаслідок війни існує, однак реалізація цієї ініціативи стримується обмеженнями. Про це пише tsn.ua з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністру з відновлення Олексія Кулебу.

Позиція уряду

За словами посадовця, уряд загалом підтримує ідею відшкодування за пошкоджене або знищене майно, включно з автомобілями. Водночас ключова проблема — дефіцит ресурсів.

Пріоритети держави наразі зміщені:

компенсацій за житло

допомоги постраждалим на окупованих територіях

підтримки громадян, які втратили базове майно

У цих умовах фінансування нових програм, зокрема щодо авто, залишається під питанням.

Чому питання складне

Ідея компенсацій за автомобілі виглядає логічною, але має кілька критичних обмежень:

Обмежений бюджет. Державні діячі вже стикаються з нестачею коштів навіть для першочергових виплат. Допомога від іноземних партнерів витрачається на інші цілі.

Пріоритезація втрат. Житло та базові умови життя мають у розумінні чиновників вищий пріоритет, ніж транспорт.

Відсутність джерела фінансування. Без чітко визначених коштів запуск програми неможливий.

Роль парламенту

Реалізація ініціативи залежить від рішення ВРУ.

Якщо депутати підтримають відповідний законопроект, визначать джерела фінансування, то запустити механізм компенсацій буде можливо.

Раніше народний депутат Володимир Крейденко повідомляв, що відповідний законопроект уже пройшов профільний комітет і рекомендований до розгляду.

Що це означає для автовласників:

компенсації за авто поки не передбачені

механізм теоретично може з’явитися, але не найближчим часом

ключовим фактором стане наявність фінансування

Тобто питання перебуває на стадії політичного рішення, а не реалізації.

Чому найближчим часом не варто очікувати компенсацій

Ініціатива компенсацій за знищені автомобілі залишається залежною від волі керівництва держави.

У нинішніх умовах пріоритет віддається базовим потребам громадян, передусім житловим програмам.

Запуск нової програми можливий лише після політичної підтримки та визначення відповідних джерел фінансування.