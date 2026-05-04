Когда украинцы смогут получить компенсации за уничтоженные войной авто

Идея ввести механизм компенсаций за автомобили, уничтоженные в результате войны существует, однако реализация этой инициативы сдерживается ограничениями. Об этом пишет tsn.ua со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы.

Позиция правительства

По словам чиновника, правительство в целом поддерживает идею возмещения за поврежденное или уничтоженное имущество, включая автомобили. В то же время ключевая проблема - дефицит ресурсов.

Приоритеты государства пока смещены:

компенсаций за жилье

помощи пострадавшим на оккупированных территориях

поддержки граждан, которые потеряли базовое имущество

В этих условиях финансирование новых программ, в частности по авто, остается под вопросом.

Почему вопрос сложный

Идея компенсаций за автомобили выглядит логичной, но имеет несколько критических ограничений:

Ограниченный бюджет. Государственные деятели уже сталкиваются с нехваткой средств даже для первоочередных выплат. Помощь от иностранных партнеров тратится на другие цели.

Приоритезация потерь. Жилье и базовые условия жизни имеют в понимании чиновников высший приоритет, чем транспорт.

Отсутствие источника финансирования. Без четко определенных средств запуск программы невозможен.

Роль парламента

Реализация инициативы зависит от решения ВРУ.

Если депутаты поддержат соответствующий законопроект, определят источники финансирования, то запустить механизм компенсаций будет возможно.

Ранее народный депутат Владимир Крейденко сообщал, что соответствующий законопроект уже прошел профильный комитет и рекомендован к рассмотрению.

Что это означает для автовладельцев:

компенсации за авто пока не предусмотрены

механизм теоретически может появиться, но не в ближайшее время

ключевым фактором станет наличие финансирования

То есть вопрос находится на стадии политического решения, а не реализации.

Почему в ближайшее время не стоит ожидать компенсаций

Инициатива компенсаций за уничтоженные автомобили остается зависимой от воли руководства государства.

В нынешних условиях приоритет отдается базовым потребностям граждан, прежде всего жилищным программам.

Запуск новой программы возможен только после политической поддержки и определения соответствующих источников финансирования.