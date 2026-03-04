Коли варто отримувати електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

Громадяни, які користуються виключно електронним свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, можуть отримати послуги у Сервісних центрах МВС без виготовлення пластикового бланка — за умови, що документ існує лише в цифровому форматі.

Коли пластик не потрібен

Йдеться про випадки, коли свідоцтво було:

Обміняно.

Відновлено.

Перереєстровано (зокрема через Кабінет водія або застосунок Дія).

Якщо під час оформлення власник не замовляв виготовлення фізичного бланка, а документ існує виключно в електронному вигляді, перереєстрація транспортного засобу можлива без обов’язкового друку пластику.

Наприклад, при продажу автомобіля новому власнику послуга надається на підставі е-свідоцтва.

Коли пластиковий бланк можна відновити

Інша ситуація виникає, якщо раніше громадянин отримував пластикове свідоцтво, яке має цифрове відображення у Кабінеті водія або в застосунку Дія, але сам фізичний документ:

Втрачено.

Викрадено.

Пошкоджено.

У такому випадку перед перереєстрацією транспортного засобу необхідно спочатку відновити саме пластиковий бланк. Лише після цього можливо здійснити перереєстрацію на нового власника через сервісний центр МВС. Або переоформити через Дію без відновлення пластику.

Можливість обрати формат документа

Власники транспортних засобів можуть самостійно визначити формат свідоцтва:

Виключно електронний документ.

Пластиковий бланк із цифровим відображенням у державних сервісах.

Якщо у громадянина є тільки е-свідоцтво, можна замовити виготовлення пластикового документа онлайн.

І навпаки — у разі втрати або пошкодження пластику можливо оформити онлайн-обмін або відновлення з вибором зручного формату.

Висновок

Запровадження повноцінного електронного формату свідоцтва про реєстрацію поступово зменшує потребу у фізичних носіях і спрощує адміністративні процедури. Водночас законодавство зберігає чіткий розподіл: якщо первинно видавався пластиковий документ, його юридичний статус має бути відновлений перед здійсненням подальших реєстраційних дій через сервісні центри МВС.