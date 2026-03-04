Когда стоит получать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства

Граждане, которые пользуются исключительно электронным свидетельством о регистрации транспортного средства, могут получить услуги в Сервисных центрах МВД без изготовления пластикового бланка - при условии, что документ существует только в цифровом формате.

Читайте также: Льготное растаможивание авто предлагают военнослужащим

Когда пластик не нужен

Речь идет о случаях, когда свидетельство было:

Обменяно.

Восстановлено.

Перерегистрировано (в том числе через Кабинет водителя или приложение Дія).

Если при оформлении владелец не заказывал изготовление физического бланка, а документ существует исключительно в электронном виде, перерегистрация транспортного средства возможна без обязательной печати пластика.

Например, при продаже автомобиля новому владельцу услуга предоставляется на основании е-свидетельства.

Когда пластиковый бланк можно восстановить

Другая ситуация возникает, если ранее гражданин получал пластиковое свидетельство, которое имеет цифровое отображение в Кабинете водителя или в приложении Дія, но сам физический документ:

Потерян.

Похищен.

Поврежден.

В таком случае перед перерегистрацией транспортного средства необходимо сначала восстановить именно пластиковый бланк. Только после этого возможно осуществить перерегистрацию на нового владельца через сервисный центр МВД. Или переоформить через Дію без восстановления пластика.

Возможность выбрать формат документа

Владельцы транспортных средств могут самостоятельно определить формат свидетельства:

Исключительно электронный документ.

Пластиковый бланк с цифровым отображением в государственных сервисах.

Если у гражданина есть только е-свидетельство, можно заказать изготовление пластикового документа онлайн.

И наоборот – в случае утери или повреждения пластика возможно оформить онлайн-обмен или восстановление с выбором удобного формата.

Вывод

Введение полноценного электронного формата свидетельства о регистрации постепенно уменьшает потребность в физических носителях и упрощает административные процедуры. В то же время законодательство сохраняет четкое разделение: если первично выдавался пластиковый документ, его юридический статус должен быть восстановлен перед осуществлением дальнейших регистрационных действий через сервисные центры МВД.