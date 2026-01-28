Колишній завод Volkswagen у російській Калузі горить: що там виробляли

На території колишнього заводу Volkswagen у російській Калузі спалахнула сильна пожежа. На місці події працюють кілька пожежних розрахунків. Є інформація про постраждалих серед персоналу.

За даними джерел, займання виникло в одному з цехів підприємства AGR Automotive під час утилізації пінопласту. Вогонь швидко поширився виробничими приміщеннями, що й призвело до залучення значних сил пожежної служби.

Причини загоряння та обсяги завданих збитків уточнюються. Офіційні представники підприємства ситуацію поки не коментували.

Що таке AGR Automotive і чим зараз займається завод

Після виходу Volkswagen з російського ринку калузький завод перейшов під контроль структури AGR Automotive — одного з найбільших нових операторів, створених для перезапуску колишніх майданчиків іноземних автовиробників. AGR Automotive отримала у своє розпорядження виробничі потужності повного циклу, які раніше використовувалися для випуску моделей Volkswagen та Skoda, пишуть в Авто24.

Починаючи з 2024 року, підприємство зосередилося на контрактному складанні автомобілів китайського походження з подальшим ребрендингом для локального ринку.

Бренд Tenet: які моделі випускають

Наразі на заводі в Калузі здійснюється складання автомобілів під маркою Tenet — це локальний бренд, під яким фактично продаються адаптовані та перейменовані моделі Chery.

У виробничій програмі Tenet фігурують кросовери та седани масового сегмента, які за конструкцією та агрегатами відповідають добре відомим моделям Chery серій Tiggo та Arrizo. Йдеться про автомобілі з бензиновими турбодвигунами об’ємом 1,5–1,6 л, роботизованими або варіаторними трансмісіями та переднім приводом.

Фактично завод працює за схемою SKD/CKD-збирання з використанням імпортних комплектів, що дозволяє зберігати відносно швидкий темп виробництва без глибокої локалізації.

Обсяги виробництва

За відкритими оцінками російських галузевих джерел, у 2024–2025 роках калузький майданчик AGR Automotive вийшов на обсяги близько 40–60 тисяч автомобілів на рік, що суттєво нижче довоєнних показників Volkswagen, але дозволяє підприємству підтримувати операційну діяльність.

Проєктна потужність заводу значно вища, однак нинішні обсяги стримуються логістикою, попитом на внутрішньому ринку та обмеженою кількістю модельних лінійок.

Ціни на автомобілі Tenet

Автомобілі бренду Tenet позиціонуються в середньому ціновому сегменті. За поточними прайс-листами, залежно від моделі та комплектації: базові версії стартують приблизно від 2,3–2,5 млн рублів; добре оснащені кросовери коштують 2,8–3,2 млн рублів.

Таким чином, Tenet конкурує насамперед з іншими китайськими брендами локального виробництва, а не з європейськими моделями, які раніше випускалися на цьому заводі.

Що означає пожежа для підприємства

Поки що немає підтвердженої інформації про те, що пожежа безпосередньо зачепила основні виробничі лінії.

Якщо йдеться виключно про допоміжні приміщення, інцидент може не мати критичного впливу на випуск автомобілів. Водночас будь-яке порушення роботи підприємства такого масштабу потенційно створює ризики для виконання виробничих планів у найближчі місяці.

Офіційних коментарів від AGR Automotive щодо можливих зупинок виробництва або коригування планів наразі не оприлюднено.