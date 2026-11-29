Керуючий партнер АБ "Щеннікова та партнери" Ганна Щеннікова пояснює, що сам факт належності майна громаді ще не визначає відповідача. Потрібно встановити, хто фактично експлуатував техніку або обладнання та відповідав за його безпечне використання.

Навіть комунальний контейнер може стати підставою для компенсації

У матеріалах наведена справа № 676/4404/25, у якій апеляційний суд підтвердив стягнення 20 440 грн із комунального підприємства після того, як незакріплений контейнер пошкодив автомобіль.

Суд встановив, що саме підприємство експлуатувало контейнер і відповідало за його безпечне розміщення.

Технології, що рухають вперед. Hankook – міжнародний шинний бренд, який розробляє інноваційні рішення для сучасних автомобілів. Від щоденних міських поїздок до далеких подорожей – відкривайте новий рівень водіння разом із Hankook. Рекламна інформація

При цьому доказами стали відеозаписи, показання свідків та рахунок автосервісу, перелік робіт у якому відповідав фактично зафіксованим пошкодженням.

Цей приклад важливий тим, що відповідальність може виникати не лише через саму комунальну машину, а й через обладнання або інше майно, яке використовує підприємство.

Якщо комунальна машина рухалася - це може бути ДТП

Зовсім інша ситуація виникає, якщо автомобіль пошкодила снігоприбиральна, поливальна, дорожня або інша комунальна машина під час руху.

"Якщо автомобіль пошкодила комунальна техніка, діють жорсткіші правила", - пояснює юрист EvrikaLaw Ольга Брус.

Транспортні засоби та механізми є джерелом підвищеної небезпеки. За наведеним у матеріалах роз'ясненням, шкоду відшкодовує їхній володілець незалежно від вини, а підприємство відповідає за дії свого водія або працівника, який виконував службові обов'язки.

Якщо пошкодження сталося під час руху техніки, подія є дорожньо-транспортною пригодою і до неї застосовується механізм обов'язкового страхування цивільної відповідальності.

Потрібно викликати поліцію або оформити європротокол

Після зіткнення з комунальною машиною насамперед потрібно зафіксувати положення транспортних засобів, пошкодження, номер техніки, назву підприємства та дані водія.

Ганна Щеннікова радить домогтися, щоб у матеріалах перевірки були зазначені конкретні обставини: "Яка саме машина виконувала роботи, хто нею керував, що було пошкоджено".

Якщо це ДТП, потрібно викликати поліцію. За певних умов, коли ніхто не постраждав, немає ознак сп'яніння і сторони погоджуються щодо обставин, матеріали допускають оформлення спільного повідомлення про ДТП, тобто європротоколу.

Не поспішайте ремонтувати автомобіль

Якщо компенсація має виплачуватися за страховим механізмом, пошкоджений автомобіль не слід ремонтувати до огляду представником страхової компанії.

За інформацією, наведеною Ольгою Брус, такий огляд має відбутися протягом 10 робочих днів із моменту повідомлення про ДТП.

Заяву про страхову виплату за пошкодження майна потрібно подати страховику винної сторони не пізніше одного року з дня ДТП.

Можна звернутися і до власної страхової

Якщо у ДТП брали участь лише два застраховані автомобілі, у передбачених матеріалами випадках можна скористатися прямим врегулюванням та звернутися до власної страхової компанії.

За наведеним роз'ясненням, страховик має ухвалити рішення не пізніше ніж за 60 календарних днів із дня отримання всіх необхідних документів, а після прийняття рішення виплатити кошти протягом трьох робочих днів.

Якщо комунальна машина не була застрахована, у матеріалах зазначено можливість виплати через МТСБУ.

Страховка може покрити не все

Ольга Брус звертає увагу, що під час воєнного стану вказаний у матеріалах ліміт виплати за шкоду майну становить 250 тис. грн на одну потерпілу особу.

Крім того, страхове відшкодування не охоплює втрату товарної вартості автомобіля та упущену вигоду.

Якщо фактичні збитки перевищують страхову виплату або частина вимог не покривається полісом, різницю можна вимагати безпосередньо від підприємства-власника техніки.

А якщо техніка стояла на місці

Не кожне пошкодження комунальною технікою є ДТП. Наприклад, машина або механізм можуть стояти на місці та виконувати певні роботи. У такому випадку, за роз'ясненням Ольги Брус, страховий механізм ДТП не застосовується, а вимогу потрібно пред'являти безпосередньо підприємству.

Те саме стосується ситуацій із комунальним обладнанням, яке не є транспортним засобом. Саме тому важливо одразу встановити, кому належав механізм, хто його експлуатував і яке підприємство виконувало роботи.

Не завжди відповідає саме власник майданчика

Судова справа з незакріпленим контейнером показує, що ключовим може бути не формальний баланс території, а те, хто використовував конкретний об'єкт та мав забезпечити його безпечну експлуатацію.

"Не обмежуйтеся позовом до міської ради лише тому, що майно комунальне", - наголошує Ганна Щеннікова.

Для комунальної техніки вона радить встановити назву підприємства-власника або оператора, номер машини, особу водія та того, хто замовив виконання робіт.

Відкритий люк чи незахищені дорожні роботи - окрема ситуація

У матеріалах також розглядається випадок, коли машина пошкоджена не самою технікою, а через вирву, відкритий люк або незахищене місце дорожніх робіт.

У такому разі відповідальність покладається на організацію, яка утримує дорогу.

Тобто для отримання компенсації знову доведеться встановити не просто власника території, а конкретного суб'єкта, який відповідав за її належний та безпечний стан.

Суму ремонту потрібно підтвердити

Самого фото подряпаного крила для вимоги великої суми недостатньо.

Розмір шкоди підтверджується звітом про оцінку або висновком автотоварознавчої експертизи.

Ганна Щеннікова наводить показовий приклад зі справою про контейнер: суд прийняв рахунок автосервісу, оскільки перелік деталей і робіт відповідав фотографіям та матеріалам поліції, а комунальне підприємство не запропонувало альтернативного розрахунку.

Комунальників краще запросити на огляд

Ольга Брус називає важливим кроком запрошення представника підприємства або власника техніки на огляд пошкодженого автомобіля.

Рекомендується повідомити його телеграмою або рекомендованим листом з описом вкладення за 3-5 днів до оцінки.

Це допомагає уникнути ситуації, коли вже в суді відповідач заявляє, що не мав можливості побачити пошкодження і тому не визнає висновків оцінювача.

Можна вимагати витрати на евакуатор та оцінку

До суми збитків може входити не лише безпосередній ремонт автомобіля.

За наведеним у матеріалах роз'ясненням, власник може вимагати реальну вартість запчастин і робіт, витрати на проведення оцінки та евакуацію автомобіля, а за наявності підстав - моральну шкоду.

Після визначення суми потрібно направити підприємству письмову претензію з вимогою добровільно компенсувати збитки.

Якщо підприємство не платить

Наступним кроком стає суд. У позові потрібно показати, яка саме техніка або обладнання спричинили шкоду, хто ними володів або користувався, хто виконував роботи, якими доказами підтверджуються обставини події та як розрахована сума вимоги.

Ганна Щеннікова підсумовує: "Сам факт, що дерево впало або машина була комунальною, ще не гарантує виплату". Вирішальним залишається те, наскільки добре власник автомобіля зафіксував подію та встановив правильного відповідача.

КАСКО знову спрощує процедуру

Якщо автомобіль має КАСКО і пошкодження входить до страхового покриття, власник може отримати компенсацію від своєї страхової компанії.

Після цього право вимоги до винного підприємства переходить до страховика, який уже самостійно займається поверненням виплачених коштів.