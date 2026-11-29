Управляющий партнер АБ "Щенникова и партнеры" Анна Щенникова объясняет, что сам факт принадлежности имущества общине еще не определяет ответчика. Следует установить, кто фактически эксплуатировал технику или оборудование и отвечал за его безопасное использование.

Даже коммунальный контейнер может стать основанием для компенсации

В материалах приведено дело №676/4404/25, в котором апелляционный суд подтвердил взыскание 20 440 грн с коммунального предприятия после того, как незакрепленный контейнер повредил автомобиль.

Суд установил, что само предприятие эксплуатировало контейнер и отвечало за его безопасное размещение.

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При этом доказательствами стали видеозаписи, свидетельские показания и счет автосервиса, перечень работ в котором соответствовал фактически зафиксированным повреждениям.

Этот пример важен тем, что ответственность может возникать не только из-за самой коммунальной машины, но и оборудования или другого имущества, которое использует предприятие.

Если коммунальная машина двигалась – это может быть ДТП

Совершенно иная ситуация возникает, если автомобиль повредила снегоуборочная, поливальная, дорожная или другая коммунальная машина во время движения.

"Если автомобиль повредила коммунальная техника, действуют более жесткие правила", - объясняет юрист EvrikaLaw Ольга Брус.

Транспортные средства и механизмы являются источником повышенной опасности. По приведенным в материалах разъяснениям, вред возмещает их владелец независимо от вины, а предприятие отвечает за действия своего водителя или работника, исполняющего служебные обязанности.

Если повреждение произошло во время движения техники, событие является ДТП и к нему применяется механизм обязательного страхования гражданской ответственности.

Нужно вызвать полицию или оформить европротокол

После столкновения с коммунальной машиной, прежде всего, нужно зафиксировать положение транспортных средств, повреждения, номер техники, название предприятия и данные водителя.

Анна Щенникова советует добиться, чтобы в материалах проверки были указаны конкретные обстоятельства: "Какая именно машина выполняла работы, кто ею управлял, что было повреждено".

Если это ДТП, нужно вызвать полицию. При определенных условиях, когда никто не пострадал, нет признаков опьянения и стороны соглашаются по поводу обстоятельств, материалы допускают оформление совместного сообщения о ДТП, то есть европротокола.

Не торопитесь ремонтировать автомобиль

Если компенсация должна выплачиваться по страховому механизму, поврежденный автомобиль не следует ремонтировать до осмотра представителем страховой компании.

По информации, приведенной Ольгой Брус, такой обзор должен состояться в течение 10 рабочих дней с момента уведомления о ДТП.

Заявление о страховой выплате за повреждение имущества следует подать страховщику винной стороны не позднее одного года со дня ДТП.

Можно обратиться и к собственной страховой

Если в ДТП участвовали только два застрахованных автомобиля, в предусмотренных материалами случаях можно воспользоваться прямым урегулированием и обратиться в собственную страховую компанию.

По приведенному разъяснению, страховщик должен принять решение не позднее 60 календарных дней со дня получения всех необходимых документов, а после принятия решения выплатить средства в течение трех рабочих дней.

Если коммунальная машина не была застрахована, в материалах отмечена возможность выплаты через МТСБУ.

Страховка может покрыть не все

Ольга Брус обращает внимание, что во время военного положения указанный в материалах лимит выплаты за ущерб имуществу составляет 250 тыс. грн на одного потерпевшего.

Кроме того, страховое возмещение не охватывает потерю товарной стоимости автомобиля и упущенную выгоду.

Если фактический ущерб превышает страховую выплату или часть требований не покрывается полисом, разницу можно потребовать непосредственно от предприятия-собственника техники.

А если техника стояла на месте

Не каждое повреждение коммунальной техники является ДТП. К примеру, машина или механизм могут стоять на месте и выполнять определенные работы. В таком случае, по разъяснению Ольги Брус, страховой механизм ДТП не применяется, а требование следует предъявлять непосредственно предприятию.

То же касается ситуаций с коммунальным оборудованием, не являющимся транспортным средством. Поэтому важно сразу установить, кому принадлежал механизм, кто его эксплуатировал и какое предприятие выполняло работы.

Не всегда отвечает именно владелец площадки

Судебное дело с незакрепленным контейнером показывает, что ключевым может быть не формальный баланс территории, а тот, кто использовал конкретный объект и должен обеспечить его безопасную эксплуатацию.

"Не ограничивайтесь иском в городской совет только потому, что имущество коммунальное", - отмечает Анна Щенникова.

Для коммунальной техники она советует установить название предприятия-собственника или оператора, номер машины, личность водителя и заказчика выполнения работ.

Открытый люк или незащищенные дорожные работы – отдельная ситуация

В материалах также рассматривается случай, когда машина повреждена не самой техникой, а из-за воронки, открытого люка или незащищенного места дорожных работ.

В таком случае ответственность возлагается на удерживающую дорогу организацию.

То есть для получения компенсации снова придется установить не просто собственника территории, а конкретного субъекта, отвечающего за ее надлежащее и безопасное состояние.

Сумму ремонта нужно подтвердить

Самого фото поцарапанного крыла для требованию большой суммы недостаточно.

Размер ущерба подтверждается отчетом об оценке или заключением автотовароведческой экспертизы.

Анна Щенникова приводит показательный пример с делом о контейнере: суд принял счет автосервиса, поскольку перечень деталей и работ соответствовал фотографиям и материалам полиции, а коммунальное предприятие не предложило альтернативного расчета.

Коммунальщиков лучше пригласить на осмотр

Ольга Брус называет важным шагом приглашения представителя предприятия или владельца техники на осмотр поврежденного автомобиля.

Рекомендуется сообщить его телеграммой или заказным письмом с описанием вложения за 3-5 дней до оценки.

Это помогает избежать ситуации, когда уже в суде ответчик заявляет, что не имел возможности увидеть повреждения и не признает выводов оценщика.

Можно потребовать затраты на эвакуатор и оценку

В сумму ущерба может входить не только непосредственный ремонт автомобиля.

По приведенным в материалах разъяснениям, владелец может потребовать реальную стоимость запчастей и работ, затраты на проведение оценки и эвакуацию автомобиля, а при наличии оснований – моральный ущерб.

После определения суммы следует направить предприятию письменную претензию с требованием добровольно компенсировать убытки.

Если предприятие не платит

Следующим шагом становится суд. В иске нужно показать, какая именно техника или оборудование нанесли вред, кто ими владел или пользовался, кто выполнял работы, какими доказательствами подтверждаются обстоятельства происшествия и рассчитана сумма требования.

Анна Щенникова заключает: "Сам факт, что дерево упало или машина была коммунальной, еще не гарантирует выплату". Решающим остается то, как хорошо владелец автомобиля зафиксировал событие и установил правильного ответчика.

КАСКО снова упрощает процедуру

Если автомобиль имеет КАСКО и повреждение входит в страховое покрытие, владелец может получить компенсацию от своей страховой компании.

После этого право требования к виновному предприятию переходит к страховщику, который уже самостоятельно занимается возвратом выплаченных средств.