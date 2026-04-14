Українці забронювали Mitsubishi Pajero: зовні авто не змінилось

У першій декаді лютого цей загін прийняв у дарунок від згаданої організації "течик" – Volkswagen Transporter T5 у спеціальному виконанні.

Як пише Авто24 з посиланням на першоджерела, тоді для перевезення особового складу в зону рятувальних операцій чи евакуації цивільного населення з прифронтових територій у безпечні місця фургон отримав внутрішнє капсульне бронювання.

9 лютого рятувальники отримали "течик" пятого покоління, що зовні мало чим відрізнявся від звичайного мікроавтобуса. Фото: ДСНС

З прогнозом на крок уперед

Минуло 64 дні — і до цього ж підрозділу БФ "Українські вогнеборці" знову урочисто передали вже чотири автомобілі з таким самим внутрішнім бронюванням, але цього разу на шасі Mitsubishi Pajero четвертого покоління у виконанні Wagon — спеціальній модифікації для потреб рятувальників.

"Ми докладаємо дуже багато зусиль, щоб забезпечити українських рятувальників та вогнеборців броньованим транспортом. Це реалії, в яких вони працюють: обстріли, цілеспрямоване полювання ворога, ігнорування міжнародних конвенцій. Це змушує знаходити рішення та думати на крок уперед, щоб зберегти життя наших рятувальників", – коментують черговий транспортний транш в Ukrainian FireFighters Foundation.

Pajero вже не той, що з заводу

Попри те, що в основі це класичний п’ятидверний Pajero з рамною конструкцією та повним приводом, у такому виконанні це вже зовсім інший автомобіль. Його цілком можна класифікувати як спеціалізований транспорт.

Ключові особливості рятувально-евакуаційної версії:

БРОНЮВАННЯ . Головна відмінність від цивільних версій — приховане капсульне бронювання. Воно дозволяє працювати у прифронтових зонах, де є ризик обстрілів та ураження уламками.

. Головна відмінність від цивільних версій — приховане капсульне бронювання. Воно дозволяє працювати у прифронтових зонах, де є ризик обстрілів та ураження уламками. СИЛОВИЙ ОБВІС. Встановлено посилені металеві бампери (кенгурятники), спеціальні пороги та доопрацьовану підвіску для важкого бездоріжжя.

Встановлено посилені металеві бампери (кенгурятники), спеціальні пороги та доопрацьовану підвіску для важкого бездоріжжя. ЕКСПЕДИЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ. На даху змонтовані багажники з додатковим освітленням (так звані L-балки), що допомагає під час пошукових робіт у темну пору доби.

В салоні бронекапсула, вікна також броньовані, як і двері, двигун і навіть багажник, що тримає задню проєкцію. Фото: БФ Українські вогнеборці

Бронювання "коробка в коробці"

Звичайний Pajero з турбодизелем 3.2 Di-D (190–200 к.с.) кардинально змінено зсередини. У кузов інтегровано повністю зварену бронекапсулу з високозагартованої сталі товщиною 4–6 мм.

У вікнах встановлено багатошарове скло з полікарбонатним внутрішнім шаром, який запобігає утворенню уламків.

У такому виконанні (рівень захисту BR6 або ПЗСА-4) автомобіль забезпечує захист від куль калібру 7,62 мм (АКМ, СВД) зі сталевим термозміцненим осердям, а також від уламків гранат і мін.

Броня перекриває всі критичні зони – стійки, дверні стики, моторний відсік. Навіть у разі пошкодження зовнішнього кузова екіпаж залишається в захищеній сталевій капсулі.

Зверніть увагу на фото з дверима, які сильно відрізняються від оригінальних дверей – броня є поза межами капсули. Фото: ДСНС

Ціна безпеки – додаткова вага

Бронекапсула, залежно від типу автомобіля, додає від 800 до 1500 кг ваги. У цьому випадку підвіску та гальмівну систему Mitsubishi Pajero суттєво доопрацьовано.

Зокрема, встановлено підвіску Heavy Duty: посилені пружини, амортизатори більшого діаметра та зміцнені важелі.

Додатковий захист отримав і паливний бак – він має броньоване виконання із самозатягувальним покриттям.

Також застосовано вставки RunFlat у шини, що дозволяє автомобілю рухатися навіть після пошкодження або обстрілу коліс.

Після проходження державної реєстрації автомобілі введуть в експлуатацію.