Українці забронювали Mitsubishi Pajero: зовні авто не змінилось

Водії рятувально-евакуааційного загону вже протестували машини яругами та косогорами
У першій декаді лютого цей загін прийняв у дарунок від згаданої організації "течик" – Volkswagen Transporter T5 у спеціальному виконанні.
Читайте також Фронтовий попит на "течики" не менший від бронетехніки
Як пише Авто24 з посиланням на першоджерела, тоді для перевезення особового складу в зону рятувальних операцій чи евакуації цивільного населення з прифронтових територій у безпечні місця фургон отримав внутрішнє капсульне бронювання.
9 лютого рятувальники отримали "течик" пятого покоління, що зовні мало чим відрізнявся від звичайного мікроавтобуса. Фото: ДСНС
З прогнозом на крок уперед
Минуло 64 дні — і до цього ж підрозділу БФ "Українські вогнеборці" знову урочисто передали вже чотири автомобілі з таким самим внутрішнім бронюванням, але цього разу на шасі Mitsubishi Pajero четвертого покоління у виконанні Wagon — спеціальній модифікації для потреб рятувальників.
"Ми докладаємо дуже багато зусиль, щоб забезпечити українських рятувальників та вогнеборців броньованим транспортом. Це реалії, в яких вони працюють: обстріли, цілеспрямоване полювання ворога, ігнорування міжнародних конвенцій. Це змушує знаходити рішення та думати на крок уперед, щоб зберегти життя наших рятувальників", – коментують черговий транспортний транш в Ukrainian FireFighters Foundation.
Читайте також Mitsubishi Pajero повернеться гібридом
Pajero вже не той, що з заводу
Попри те, що в основі це класичний п’ятидверний Pajero з рамною конструкцією та повним приводом, у такому виконанні це вже зовсім інший автомобіль. Його цілком можна класифікувати як спеціалізований транспорт.
Ключові особливості рятувально-евакуаційної версії:
- БРОНЮВАННЯ. Головна відмінність від цивільних версій — приховане капсульне бронювання. Воно дозволяє працювати у прифронтових зонах, де є ризик обстрілів та ураження уламками.
- СИЛОВИЙ ОБВІС. Встановлено посилені металеві бампери (кенгурятники), спеціальні пороги та доопрацьовану підвіску для важкого бездоріжжя.
- ЕКСПЕДИЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ. На даху змонтовані багажники з додатковим освітленням (так звані L-балки), що допомагає під час пошукових робіт у темну пору доби.
В салоні бронекапсула, вікна також броньовані, як і двері, двигун і навіть багажник, що тримає задню проєкцію. Фото: БФ Українські вогнеборці
Бронювання "коробка в коробці"
Звичайний Pajero з турбодизелем 3.2 Di-D (190–200 к.с.) кардинально змінено зсередини. У кузов інтегровано повністю зварену бронекапсулу з високозагартованої сталі товщиною 4–6 мм.
У вікнах встановлено багатошарове скло з полікарбонатним внутрішнім шаром, який запобігає утворенню уламків.
Читайте також З Японії до України везуть ще 30 військових машин Mitsubishi Type 73
У такому виконанні (рівень захисту BR6 або ПЗСА-4) автомобіль забезпечує захист від куль калібру 7,62 мм (АКМ, СВД) зі сталевим термозміцненим осердям, а також від уламків гранат і мін.
Броня перекриває всі критичні зони – стійки, дверні стики, моторний відсік. Навіть у разі пошкодження зовнішнього кузова екіпаж залишається в захищеній сталевій капсулі.
Зверніть увагу на фото з дверима, які сильно відрізняються від оригінальних дверей – броня є поза межами капсули. Фото: ДСНС
Ціна безпеки – додаткова вага
Бронекапсула, залежно від типу автомобіля, додає від 800 до 1500 кг ваги. У цьому випадку підвіску та гальмівну систему Mitsubishi Pajero суттєво доопрацьовано.
Зокрема, встановлено підвіску Heavy Duty: посилені пружини, амортизатори більшого діаметра та зміцнені важелі.
Додатковий захист отримав і паливний бак – він має броньоване виконання із самозатягувальним покриттям.
Також застосовано вставки RunFlat у шини, що дозволяє автомобілю рухатися навіть після пошкодження або обстрілу коліс.
Після проходження державної реєстрації автомобілі введуть в експлуатацію.