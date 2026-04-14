Украинцы забронировали Mitsubishi Pajero: снаружи автомобиль не изменился

В первой декаде февраля этот отряд принял в подарок от упомянутой организации "течик" – Volkswagen Transporter T5 в специальном исполнении.

Как пишет Авто24 со ссылкой на первоисточники, тогда для перевозки личного состава в зону спасательных операций или эвакуации гражданского населения с прифронтовых территорий в безопасные места фургон получил внутреннее капсульное бронирование.

9 февраля спасатели получили "течик" пятого поколения, что внешне мало чем отличался от обычного микроавтобуса. Фото: ГСЧС

С прогнозом на шаг вперед

Прошло 64 дня – и в это же подразделение БФ "Украинские пожарные" снова торжественно передал уже четыре автомобиля с таким же внутренним бронированием, но на этот раз на шасси Mitsubishi Pajero четвертого поколения в исполнении Wagon - специальной модификации для нужд спасателей.

"Мы прилагаем очень много усилий, чтобы обеспечить украинских спасателей и пожарных бронированным транспортом. Это реалии, в которых они работают: обстрелы, целенаправленная охота врага, игнорирование международных конвенций. Это заставляет находить решения и думать на шаг вперед, чтобы сохранить жизнь наших спасателей", – комментируют очередной транспортный транш в Ukrainian FireFighters Foundation.

Pajero уже не тот, что с завода

Несмотря на то, что в основе это классический пятидверный Pajero с рамной конструкцией и полным приводом, в таком исполнении это уже совсем другой автомобиль. Его вполне можно классифицировать как специализированный транспорт.

Ключевые особенности спасательно-эвакуационной версии:

БРОНИРОВАНИЕ . Главное отличие от гражданских версий - скрытое капсульное бронирование. Оно позволяет работать в прифронтовых зонах, где есть риск обстрелов и поражения обломками.

. Главное отличие от гражданских версий - скрытое капсульное бронирование. Оно позволяет работать в прифронтовых зонах, где есть риск обстрелов и поражения обломками. СИЛОВОЙ ОБВЕС. Установлены усиленные металлические бамперы (кенгурятники), специальные пороги и доработанную подвеску для тяжелого бездорожья.

Установлены усиленные металлические бамперы (кенгурятники), специальные пороги и доработанную подвеску для тяжелого бездорожья. ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. На крыше смонтированы багажники с дополнительным освещением (так называемые L-балки), что помогает во время поисковых работ в темное время суток.

В салоне бронекапсула, окна также бронированные, как и двери, двигатель и даже багажник, что держит заднюю проекцию. Фото: БФ Украинские огнеборцы

Бронирование "коробка в коробке"

Обычный Pajero с турбодизелем 3.2 Di-D (190–200 л.с.) кардинально изменен изнутри. В кузов интегрирована полностью сваренная бронекапсула из высокозакаленной стали толщиной 4–6 мм.

В окнах установлены многослойные стекла с поликарбонатным внутренним слоем, который предотвращает образование осколков.

В таком исполнении (уровень защиты BR6 или ПЗСА-4) автомобиль обеспечивает защиту от пуль калибра 7,62 мм (АКМ, СВД) со стальным термоупрочненным сердечником, а также от осколков гранат и мин.

Броня перекрывает все критические зоны – стойки, дверные стыки, моторный отсек. Даже в случае повреждения внешнего кузова экипаж остается в защищенной стальной капсуле.

Обратите внимание на фото с дверями, которые сильно отличаются от оригинальных дверей – броня есть и вне капсулы. Фото: ГСЧС

Цена безопасности – дополнительный вес

Бронекапсула, в зависимости от типа автомобиля, добавляет от 800 до 1500 кг веса. В этом случае подвеску и тормозную систему Mitsubishi Pajero существенно доработано.

В частности, установлена подвеска Heavy Duty: усиленные пружины, амортизаторы большего диаметра и укрепленные рычаги.

Дополнительную защиту получил и топливный бак – он имеет бронированное исполнение с самозатягивающимся покрытием.

Также применены вставки RunFlat в шины, что позволяет автомобилю двигаться даже после повреждения или обстрела колес.

После прохождения государственной регистрации автомобили введут в эксплуатацию.