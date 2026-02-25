В Україні готуються концесійні проєкти будівництва платних доріг

За словами глави Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергія Сухомлина, на якого посилається Build Portal, концесійна модель у схемі публічно-приватного партнерства може стати результативним інструментом залучення європейських інвесторів до будівництва доріг в Україні.

Перші кроки до такої моделі зроблено. Вже тривають перемовини з кількома ймовірними країнами-інвесторами щодо створення оновленого Дорожнього фонду. Такий фінансовий атрибут покликаний забезпечити інвесторам прозорий та зрозумілий механізм повернення вкладених коштів.

Читайте також Платні дороги в Україні: скільки коштує система збору грошей

Ймовірно, за основу Україна візьме напрацювання європейських країн, де дорожні проєкти реалізуються за моделями концесії або публічно-приватного партнерства. Таке поєднання найкраще адаптується до українських умов, оскільки передбачає участь приватного капіталу у будівництві інфраструктури за умови визначених гарантій та прозорих правил фінансування.

Поки це лише наміри, але з реальними кроками у розробці дорожньої карти зі створення Фонду за участю міжнародних партнерів та інших іноземних інвесторів, що будуть залучені до будівництва в Україні доріг високої якості.