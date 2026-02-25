В Украине готовятся концессионные проекты строительства платных дорог

По словам главы Агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергея Сухомлина, на которого ссылается Build Portal, концессионная модель в схеме публично-частного партнерства может стать результативным инструментом привлечения европейских инвесторов к строительству дорог в Украине.

Первые шаги к такой модели сделаны. Уже ведутся переговоры с несколькими вероятными странами-инвесторами по созданию обновленного Дорожного фонда. Такой финансовый атрибут призван обеспечить инвесторам прозрачный и понятный механизм возврата вложенных средств.

Вероятно, за основу Украина возьмет наработки европейских стран, где дорожные проекты реализуются по моделям концессии или публично-частного партнерства. Такое сочетание лучше всего адаптируется к украинским условиям, поскольку предусматривает участие частного капитала в строительстве инфраструктуры при условии определенных гарантий и прозрачных правил финансирования.

Пока это лишь намерения, но с реальными шагами в разработке дорожной карты по созданию Фонда с участием международных партнеров и других иностранных инвесторов, которые будут привлечены к строительству в Украине дорог высокого качества.