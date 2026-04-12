В Копенгагені перестали їздити дизельні автобуси: що натомість

Проєкт реалізував транспортний оператор Movia, який ще у 2016 році поставив за мету повністю електрифікувати мережу до 2025 року. Про це йдетиься в публікації Københavns Kommune.

Попри певні затримки, місто досягло цього результату, наслідуючи приклад Осло, де перехід завершили раніше.

Останні кроки

Фінальним етапом стало переведення на електротягу маршрутів 5C та 19 – останніх із 42, що залишалися з двигунами внутрішнього згоряння.

Маршрут 5C є одним із найзавантаженіших у Північній Європі – ним користуються близько 17 мільйонів пасажирів щороку.

Міський низькопідлоговий MAN Lion's City GL A40 з біогазовим двигуном покинув маршрут 5C, поступившись акумуляторним автобусам. Фото: сайт danskpersontransport.dk

Для його електрифікації залучили 37 нових автобусів. Ще 15 електробусів вийшли на маршрут 19, а для приміського напрямку 350S додали 10 машин.

Прощай, біогаз і дизель!

Два останні муніципальні маршрути працють в нових умовах. Новизна нарешті дісталася одного з найзавантаженіших автобусних маршрутів у скандинавському регіоні №5C.

Новий електричний автобус Solaris Urbino 18 четвертого покоління у спеціальній лівреї для Копенгагена на маршруті 5C. Фото: муніципалітет Копенгагена

Лінія працювала на біогазі з 2017 року, але тепер перейшла на електрику, як і інші автобусні лінії Копенгагена, що фінансуються муніципалітетом.

Лінія 19, яка курсує між станцією Глоструп, Фредеріксбергом та Вальбюпаркеном, також тепер позбулися дизельних автобусів.

"Боротьба за чистіше повітря була для мене ключовим питанням з моменту мого приходу в політику, і тому я також дуже радий, що ми повністю завершили перехід на 100% електричні автобуси. Те, що Копенгаген тепер є містом, де громадський транспорт є екологічним і не забруднює навколишнє середовище та не викидає CO2, є величезною віхою. Це суттєво впливає на клімат і повітря, яким ми дихаємо щодня, – заявив лорд-мер Копенгагена Сіссе Марі Веллінг (Sisse Marie Welling)

…і плюс електрифікація всієї країни

Станом на 31 березня по всій країні не вистачає щонайменше 700 водіїв. Тепер усі новачки проходитимуть підготовку ще й на електричних автобусах.

У Копенгагені навчання, перенавчання водіїв пройшло без відриву від виробництва, відбулася м'яка адаптація кадрів під нові умови роботи.

Поступово вся Данія матиме акумуляторний громадський транспорт. Фото: сайт danskpersontransport.dk

Масштаб переходу

Загалом у мережі Movia нині працює 794 електробуси — це близько 72% усього автопарку регіону. Водночас у межах Копенгагена регулярні перевезення вже здійснюються виключно електротранспортом.

Дизельні автобуси залишилися лише як резерв для надзвичайних ситуацій.

За межами Копенгагена автобус при потребі стає під спеціальний зарядний пристрій Siemens (300 кВт), коли досягає кінцевої зупинки, як от на приміському маршруті №202А (три цифри – приміські маршрути, дві – міські). Фото: сайт inputmag.dk

Ціна трансформації

Щоб пришвидшити перехід, владі довелося достроково розірвати частину контрактів із перевізниками. Компенсації операторам, зокрема Arriva, Nobina та Keolis, склали від 37 до 49 млн данських крон, в конвертації від 251,9 до 333,6 млн грн.

Повна електрифікація транспорту в Копенгагені стала одним із ключових кроків до досягнення кліматичної нейтральності та прикладом для інших європейських міст.

Транспортний оператор Movia упродовж 10 років поступово виводив з вулиць Копенгагена дизельні автобуси і тільки тепер досяг результату: з квітня у столиці ходять тількі електричні пасажирські машини великої розмірної групи, але дизельні на всяк випадок стоять в гаражі для резерву – часи-то неспокійні...