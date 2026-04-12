В Копенгагене перестали ездить дизельные автобусы: что же

Проект реализовал транспортный оператор Movia, который еще в 2016 году поставил цель полностью электрифицировать сеть до 2025 года. Об этом говорится в публикации Københavns Kommune.

Несмотря на определенные задержки, город достиг этого результата, следуя примеру Осло, где переход завершили раньше.

Последние шаги

Финальным этапом стал перевод на электротягу маршрутов 5C и 19 – последних из 42, остававшихся с двигателями внутреннего сгорания.

Маршрут 5C является одним из самых загруженных в Северной Европе – им пользуются около 17 миллионов пассажиров ежегодно.

Городской низкопольный MAN Lion's City GL A40 с биогазовым двигателем покинул маршрут 5C, уступив аккумуляторным автобусам. Фото: сайт danskpersontransport.dk

​

Для его электрификации привлекли 37 новых автобусов. Еще 15 электробусов вышли на маршрут 19, а для пригородного направления 350S добавили 10 машин.

Прощай, биогаз и дизель!

Два последних муниципальных маршрута работают в новых условиях. Новизна наконец-то добралась до одного из самых загруженных автобусных маршрутов в скандинавском регионе №5C.

Новый электрический автобус Solaris Urbino 18 четвертого поколения в специальной ливрее для Копенгагена на маршруте 5C. Фото: муниципалитет Копенгагена

Линия работала на биогазе с 2017 года, но теперь перешла на электричество, как и другие автобусные линии Копенгагена, финансируемые муниципалитетом.

Линия 19, которая курсирует между станцией Глоструп, Фредериксбергом и Вальбюпаркеном, также теперь без дизельных автобусов.

"Борьба за чистый воздух была для меня ключевым вопросом с момента моего прихода в политику, и поэтому я также очень рад, что мы полностью завершили переход на 100% электрические автобусы. То, что Копенгаген теперь является городом, где общественный транспорт является экологическим и не загрязняет окружающую среду и не выбрасывает CO2, является огромной вехой. Это существенно влияет на климат и воздух, которым мы дышим ежедневно, – заявил лорд-мэр Копенгагена Сиссе Мари Веллинг (Sisse Marie Welling)

…и плюс электрификация всей страны

По состоянию на 31 марта по всей стране не хватает по меньшей мере 700 водителей. Теперь все новички будут проходить подготовку еще и на электрических автобусах.

В Копенгагене обучение, переучивание водителей прошло без отрыва от производства, состоялась мягкая адаптация кадров под новые условия работы.

Постепенно вся Дания будет иметь аккумуляторный общественный транспорт. Фото: сайт danskpersontransport.dk

Масштаб перехода

Всего в сети Movia сейчас работает 794 электробуса - это около 72% всего автопарка региона. В то же время в пределах Копенгагена регулярные перевозки уже осуществляются исключительно электротранспортом.

Дизельные автобусы остались только как резерв для чрезвычайных ситуаций.

За пределами Копенгагена автобус при необходимости становится под специальное зарядное устройство Siemens (300 кВт), когда достигает конечной остановки, как вот на пригородном маршруте №202А (три цифры – пригородные маршруты, две – городские). Фото: сайт inputmag.dk

Цена трансформации

Чтобы ускорить переход, власти пришлось досрочно разорвать часть контрактов с перевозчиками. Компенсации операторам, в частности Arriva, Nobina и Keolis, составили от 37 до 49 млн датских крон, в конвертации от 251,9 до 333,6 млн грн.

Полная электрификация транспорта в Копенгагене стала одним из ключевых шагов к достижению климатической нейтральности и примером для других европейских городов.

Транспортный оператор Movia на протяжении 10 лет постепенно выводил с улиц Копенгагена дизельные автобусы и только теперь достиг результата: с апреля в столице ходят только электрические пассажирские машины большой размерной группы, но дизельные на всякий случай стоят в гараже для резерва – времена-то неспокойные...