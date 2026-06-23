Кордон із Молдовою стає швидшим: на Одещині оновили чотири пункти пропуску

Там завершили модернізацію чотирьох пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні та побудували новий майданчик для стоянки транспорту поблизу пункту пропуску "Рені – Джюрджюлешть".

Оновлення охопило пункти пропуску "Старокозаче – Тудора", "Долинське – Чишмікіой", "Лісне – Сеіць" та "Малоярославець 1 – Чадир-Лунга", які є важливими для міжнародних перевезень та логістичних маршрутів між Україною і Молдовою. Про це сповістила пресслужба Агентства відновлення на своїй ФБ-сторінці.

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Що змінилося на пунктах пропуску

У межах модернізації встановили нові модульні приміщення для персоналу, оновили інженерні мережі, облаштували резервні джерела живлення, зовнішнє освітлення та навіси.

Також створили пішохідну інфраструктуру, встановили сучасні засоби організації дорожнього руху та обладнання для підвищення безпеки, а прилеглі території впорядкували.

Новий майданчик біля "Рені – Джюрджюлешть"

Окремим етапом стало будівництво сервісного майданчика на трасі М-15 Одеса – Рені поблизу пункту пропуску "Рені – Джюрджюлешть".

На площі 1,7 гектара облаштували 46 місць для вантажівок та 13 для легкових автомобілів, зокрема для маломобільних груп населення.

Відтепер усі чотири пункти пропуску з Молдовою відповідають європейським стандартам, що позначиться на роботі МАПП. Фото: Агентство відновлення

Тут також встановили навіси для відпочинку, громадську вбиральню, освітлення та підвели необхідні мережі водопостачання і водовідведення.

Проєкт реалізували за підтримки Європейського Союзу в межах програми «Механізм Сполучення Європи» (CEF) та ініціативи "Шляхи солідарності".

Що виконала " АвтомагістраАвтомагістраль-Південь"

Одночасно у компанії "Автомагістраль-Південь" повідомили про завершення другого етапу модернізації пунктів пропуску "Лісне – Сеіць" та "Малоярославець 1 – Чадир-Лунга".

Підрядник облаштував навіси, модулі для роботи й відпочинку персоналу, встановив новий генератор, системи зовнішнього освітлення, тротуари та спеціальні засоби для екстреної зупинки транспортних засобів. Наразі завершується монтаж кондиціонерів.

На цих об'єктах оновлення власними силами робила компанія "Автомагістраль-Південь". Фото: Автомагістраль-Південь

Питання, яке ще потрібно вирішити

У компанії нагадали, що ще у 2021 році виконали капітальний ремонт 18-кілометрової ділянки дороги Т-16-44, яка сполучає селище Бессарабське з пунктом пропуску "Малоярославець-12.

Водночас повноцінна робота оновленого пункту пропуску "Лісне – Сеіць" залежить від ремонту під'їзної дороги Т-16-44. Це питання наразі опрацьовують служба відновлення та місцева влада.