Корупція у сервісних центрах МВС: кого спіймали цього тижня

Оперативники ДВБ поліції продовжують протидію схемам, пов’язаним з отриманням адміністративних послуг у територіальних сервісних центрах МВС. У різних регіонах України правоохоронці викрили посередників, які пропонували допомогу у складанні іспитів або перереєстрації транспортних засобів.

Водійське посвідчення за 35 тисяч гривень

У Чернігівській області оперативники Чернігівського управління ДВБ спільно зі слідчими поліції області викрили чоловіка, який пропонував допомогу в отриманні водійського посвідчення без належного складання іспитів. Свої послуги він оцінив у 35 тисяч гривень.

Інструктор автошколи допомагав у складанні іспиту

У Хмельницькій області правоохоронці задокументували інструктора автошколи, який обіцяв організувати успішне складання практичного іспиту на водійське посвідчення. За таку гарантію він просив від кандидата у водії 18 тисяч гривень.

Схеми з перереєстрацією автомобілів

У столиці оперативники Київського міського управління ДВБ разом зі слідчими поліції Києва викрили жінку, яка пропонувала пришвидшити процедуру перереєстрації транспортного засобу за 4000 гривень. Разом із нею діяв спільник, який додатково пропонував провести оцінку транспортного засобу без участі його власника.

Окремо правоохоронці задокументували ще одного посередника, який обіцяв перереєструвати автомобіль без присутності власника за 4500 гривень.

Які ризики

За результатами проведених слідчих дій усім фігурантам повідомлено про підозру. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини справ та перевіряють можливу причетність інших осіб до організації подібних схем.

У Національній поліції наголошують: отримати адміністративні послуги у сервісних центрах МВС можна у встановленому законом порядку. Звернення до так званих «бігунків» або посередників може призвести до втрати коштів.