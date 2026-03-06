Коррупция в сервисных центрах МВД: кого поймали на этой неделе

Оперативники ДВБ полиции продолжают противодействие схемам, связанным с получением административных услуг в территориальных сервисных центрах МВД. В разных регионах Украины правоохранители разоблачили посредников, которые предлагали помощь в сдаче экзаменов или перерегистрации транспортных средств.

Водительское удостоверение за 35 тысяч гривен

В Черниговской области оперативники Черниговского управления ДВБ совместно со следователями полиции области разоблачили мужчину, который предлагал помощь в получении водительского удостоверения без надлежащей сдачи экзаменов. Свои услуги он оценил в 35 тысяч гривен.

Инструктор автошколы помогал в сдаче экзамена

В Хмельницкой области правоохранители задокументировали инструктора автошколы, который обещал организовать успешную сдачу практического экзамена на водительское удостоверение. За такую гарантию он просил от кандидата в водители 18 тысяч гривен.

Схемы с перерегистрацией автомобилей

В столице оперативники Киевского городского управления ДВБ вместе со следователями полиции Киева разоблачили женщину, которая предлагала ускорить процедуру перерегистрации транспортного средства за 4000 гривен. Вместе с ней действовал сообщник, который дополнительно предлагал провести оценку транспортного средства без участия его владельца.

Отдельно правоохранители задокументировали еще одного посредника, который обещал перерегистрировать автомобиль без присутствия владельца за 4500 гривен.

Какие риски

По результатам проведенных следственных действий всем фигурантам сообщено о подозрении. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства дел и проверяют возможную причастность других лиц к организации подобных схем.

В Национальной полиции отмечают: получить административные услуги в сервисных центрах МВД можно в установленном законом порядке. Обращение к так называемым "бегункам" или посредникам может привести к потере средств.