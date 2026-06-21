Найдовший день року: чому водії вантажівок йому не раді

За даними дослідження Європейської та Міжнародної федерацій транспортників (ETF й ITF), понад 60% водіїв вантажівок і 66% водіїв автобусів та туристичних автобусів регулярно керують транспортом у стані втоми. Це дуже небезпечний показник.

Як пише ETF у своєму офіційному релізі, кожен третій водій вантажівки та кожен четвертий водій автобуса зізналися, що хоча б раз засинали за кермом. Багато респондентів також повідомили, що через виробничий тиск або відсутність належних умов не могли вчасно зупинитися для відпочинку.

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Це – системний характер

У федерації наголошують, що проблема дійсно має системний характер. Серед основних причин називають тривалі робочі зміни, нерегулярний графік, нестачу місць для відпочинку та високий тиск з боку роботодавців і логістичних ланцюгів.

Генеральний секретар ETF Лівія Спера заявила, що для багатьох професійних водіїв "кожен день є найдовшим днем у році", а втома фактично закладена в чинні умови праці. За її словами, це вже не лише питання здоров’я працівників, а повноцінна криза безпеки дорожнього руху.

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Між безпекою та прожитковим мінімумом

Цьогорічна тема пов’язує втому з безпечними тарифами – ключовою вимогою кампанії ETF та ITF. Безпечні тарифи гарантують, що водії отримуватимуть справедливу оплату за весь час роботи, тому їм не доведеться вибирати між безпекою та прожитковим мінімумом.

"Коли водії отримують справедливу оплату, їм не доводиться перевищувати швидкість, пропускати відпочинок або ризикувати своїм життям, щоб зводити кінці з кінцями. Уряди та зацікавлені сторони галузі повинні діяти зараз, щоб разом встановити та забезпечити дотримання справедливих стандартів у сфері автомобільних перевезень, – сказав Стівен Коттон, генеральний секретар міжнародної федерації транспортників ITF.

ETF закликала уряди країн ЄС, роботодавців та органів контролю посилити виконання правил щодо режимів праці та відпочинку водіїв, а також забезпечити справедливу оплату праці та належні умови роботи.