Кожне друге авто в Україні битe: скільки машин після серйозних ДТП

Такі дані оприлюднила міжнародна компанія carVertical на основі звітів про історію транспортних засобів, придбаних в Україні.

54,7% авто з історією пошкоджень

За результатами аналізу, 54,7% перевірених автомобілів мали в минулому ті чи інші ушкодження. У більшості випадків йдеться про косметичні дефекти або легкі ДТП, які не впливають критично на технічний стан.

Втім, 1,9% пошкоджених авто мали збитки на рівні 50% і більше від їхньої ринкової вартості. Це вже категорія серйозних аварій.

Для бюджетних моделей на кшталт Dacia чи Renault це можуть бути кілька тисяч євро відновлення. Для преміальних брендів — BMW або Mercedes-Benz — рахунок легко сягає десятків тисяч євро.

Більшість пошкоджень — незначні, але ризик залишається

89,2% пошкоджених автомобілів мали збитки в межах до 20% від вартості авто. Це означає, що переважна частина випадків не є критичною.

Однак навіть невелика частка сильно пошкоджених машин створює ризик для покупців. Часто після серйозних ДТП автомобілі ремонтують максимально дешево, використовуючи неякісні запчастини, а реальну історію приховують.

«Після аварії страховики зазвичай пропонують власникам вибір — ремонт або компенсацію. Деякі продавці обирають мінімальний ремонт і швидкий перепродаж», — пояснює Матас Бузеліс, експерт з авторинку carVertical.

«Списані» авто експортують за кордон

Автомобіль визнається «фізично знищеним», якщо його ремонт технічно неможливий або економічно недоцільний. Проте на практиці частину таких машин скуповують на аукціонах, відновлюють «для вигляду» та експортують в інші країни.

Через відсутність єдиної європейської системи обліку історії авто відстежити минулі аварії за кордоном складно. Саме тому частина списаних машин продовжує експлуатуватися.

Щороку з реєстрів ЄС «зникає» близько 3,5 млн автомобілів, які формально мають бути віднесені до категорії транспортних засобів з вичерпаним терміном служби (ELV). Частину з них розбирають нелегально, інші — повертаються на дороги після сумнівного ремонту.

Нові правила ЄС мають уніфікувати системи реєстрації транспортних засобів, щоб обмежити такі схеми.

Найбільша частка «важких» ДТП — у Західній Європі

Частка сильно пошкоджених авто суттєво відрізняється між країнами.

Найвищі показники зафіксовані в:

Італія — 7,8%

Німеччина — 7,7%

Швеція — 5,8%

Іспанія — 4,5%

Ці країни є великими експортерами вживаних авто, зокрема й до Східної Європи.

Попри стереотип про «доглянуті авто з Німеччини», статистика пошкоджень показує, що довіряти лише репутації країни походження не варто.

Купівля без перевірки — лотерея

Будь-яке авто могло експлуатуватися в кількох країнах і мати кількох власників. Без перевірки історії покупець ризикує придбати машину з прихованими серйозними дефектами.

Експерти радять перед купівлею:

перевіряти історію автомобіля

звертати увагу на записи про страхові виплати

проводити незалежну технічну діагностику

робити тест-драйв

Навіть якщо в історії не зафіксовано серйозних ДТП, огляд на СТО залишається обов’язковим кроком.

Методологія дослідження

Дані базуються на звітах про історію транспортних засобів, придбаних користувачами carVertical в Україні у період з 1 липня 2024 року по 6 листопада 2025 року.

Автомобілі з пошкодженнями вартістю 50% і більше від ринкової ціни віднесені до категорії сильно пошкоджених.