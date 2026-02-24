Названо головні причини аварійності у січні 2026 року

У січні в Україні внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинули 184 особи, серед них — 4 дитини. Ще 1876 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє патрульна поліція України, інформує Укравтопром.

Загальна кількість ДТП із загиблими та/або травмованими становила 1416 випадків.

Основні причини смертельних аварій

Перевищення безпечної швидкості руху — 97 загиблих. Саме безпечна швидкість залишається ключовим фактором фатальних наслідків, оскільки суттєво зменшує час на реакцію та підвищує силу удару.

Перехід пішоходів у невстановленому місці — 14 загиблих. Порушення правил з боку пішоходів залишається дуже вагомим чинником ризику. Відключення вуличного освітлення значно погіршує безпекову ситуацію.

Виїзд на смугу зустрічного руху, не пов’язаний з обгоном — 11 загиблих. Лобові зіткнення традиційно належать до найнебезпечніших видів аварій з дуже тяжкими наслідками.

Часові закономірності

Найбільша кількість ДТП фіксувалася у проміжку між 17 та 18 годинами — у період вечірнього пікового трафіку. Найнебезпечнішим днем тижня стала п’ятниця, що може бути пов’язано зі зростанням інтенсивності руху наприкінці робочого тижня.

Аналітичний акцент

Статистика свідчить, що основні причини аварій залишаються системними та повторюваними — насамперед це перевищення безпечної швидкості і порушення правил дорожнього руху. Концентрація ДТП у години пік вказує на додатковий вплив транспортного навантаження та людського фактору — втоми, поспіху, зниження концентрації.

Слід зазначити, що камери контролю швидкості та прилади TruCam, які використовує поліція для виписування штрафів, не покращують безпекову ситуацію. Поліція штрафує за перевищення дозволеної швидкості, а смертельні аварії трапляються через перевищення безпечної швидкості.