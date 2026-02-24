Названы главные причины аварийности в январе 2026 года

В январе в Украине в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 184 человека, среди них - 4 ребенка. Еще 1876 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает патрульная полиция Украины, информирует Укравтопром.

Общее количество ДТП с погибшими и/или травмированными составило 1416 случаев.

Основные причины смертельных аварий

Превышение безопасной скорости движения - 97 погибших. Именно безопасная скорость остается ключевым фактором фатальных последствий, поскольку существенно уменьшает время на реакцию и повышает силу удара.

Переход пешеходов в неустановленном месте - 14 погибших. Нарушение правил со стороны пешеходов остается очень весомым фактором риска. Отключение уличного освещения значительно ухудшает ситуацию с безопасностью.

Выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном - 11 погибших. Лобовые столкновения традиционно относятся к самым опасным видам аварий с очень тяжелыми последствиями.

Временные закономерности

Наибольшее количество ДТП фиксировалось в промежутке между 17 и 18 часами - в период вечернего пикового трафика. Самым опасным днем недели стала пятница, что может быть связано с ростом интенсивности движения в конце рабочей недели.

Аналитический акцент

Статистика свидетельствует, что основные причины аварий остаются системными и повторяющимися - прежде всего это превышение безопасной скорости и нарушение правил дорожного движения. Концентрация ДТП в часы пик указывает на дополнительное влияние транспортной нагрузки и человеческого фактора - усталости, спешки, снижение концентрации.

Следует отметить, что камеры контроля скорости и приборы TruCam, которые использует полиция для выписывания штрафов, не улучшают ситуацию с безопасностью. Полиция штрафует за превышение разрешенной скорости, а смертельные аварии случаются из-за превышения безопасной скорости.