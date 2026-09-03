Крадіжка електровелосипеда стає майже неможливою: новий підхід до захисту двоколісного транспорту

Як повідомляє авторитетне видання Electrek, спеціалізована естонська компанія Comodule офіційно презентувала своє новітнє рішення для захисту електровелосипедів – апаратний IoT-модуль під назвою Astra. За словами профільного журналіста Міки Толла, головною особливістю цієї системи стала здатність безперервно відстежувати геолокацію транспорту протягом цілих 12 місяців, навіть якщо байк просто стоїть у гаражі чи на складі без руху.

На ринку зараз вистачає різноманітних трекерів. Прості рішення на кшталт Apple AirTag довго тримають заряд, але не дають точної картини, тоді як повноцінні GPS-маячки рідко "живуть" довше місяця-двох без підключення до розетки. Для щоденних поїздок цього цілком достатньо, але якщо вкрадений велосипед заховали у відстійнику або він довго чекає свого часу на зимовому зберіганні, тривала автономність стає критично важливою.

Як Astra працює рік без підзарядки?

Саме тут на сцену виходить Astra. Офіційні дані розробника підтверджують, що енергоефективність цього модуля вшестеро перевищує середній ринковий показник. Звісно, це не означає, що ви зможете кататися цілий рік без заряджання самого велосипеда, адже в активному режимі трекер живиться від основної батареї байка. Проте розумне управління живленням дозволяє системі залишатися на зв'язку в режимі глибокого сну (standby) до одного року, що робить охоронний комплекс корисним навіть під час тривалого простою.

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Окрім вражаючої батареї, розробники суттєво прокачали саму технологію пошуку. Звичайний GPS чудово працює просто неба, але коли вкрадений байк затягують у бетонний підземний паркінг, багатоквартирний будинок чи склад, супутниковий сигнал GNSS просто зникає. Щоб вирішити цю проблему, до стандартного супутникового позиціонування додали запатентовану технологію Wi-Fi-Locate. Вона забезпечує точність визначення координат до 2,5 метрів, що є абсолютно критичним показником для пошуку в щільній міській забудові або всередині приміщень.

Передача даних також вийшла на новий рівень завдяки використанню стільникового зв'язку стандарту Cat-1bis. Цей протокол розроблений спеціально для надійного з'єднання в складних умовах, будь то щільні міські джунглі чи віддалені локації. Більше того, така технологія дозволила звести затримку передачі команд від смартфона до велосипеда практично до нуля, гарантуючи миттєве блокування двигуна або активацію сигналізації.

Чи доступний модуль для самостійного встановлення?

Важливий нюанс для звичайних велосипедистів: ви не зможете просто піти в магазин і купити цей трекер для самостійного встановлення на свій старий байк. Astra – це суто B2B-продукт, який інтегрується безпосередньо виробниками (OEM) ще на етапі збирання рами та двигуна. Наразі компанія вже проводить демонстрації для брендів, які розробляють модельний ряд електровелосипедів 2028 року. Модуль спроєктований як єдиний масштабований стандарт, що адаптується під будь-який тип трансмісії, позбавляючи виробників необхідності вигадувати власні "костилі" для кожної окремої моделі.

Залежно від того, як саме виробник налаштує систему, власник через додаток зможе бачити локацію в реальному часі, користуватися розумним замком, отримувати тривожні сповіщення, ділитися цифровим доступом з друзями та навіть електронно іммобілізувати байк. До речі, у січні 2026 року Comodule оголосила про стратегічне партнерство з компанією Accelerated Systems Inc. (ASI). Тепер їхні контролери серії ASI eMobility повністю сумісні з новими модулями, що дозволяє зчитувати глибокі дані трансмісії прямо через CAN-шину.

Наскільки ефективний захист Comodule?

Цифри говорять самі за себе. За офіційною статистикою Comodule, наявність їхніх IoT-систем підвищує шанси на успішне повернення викраденого електровелосипеда до вражаючих 80%, тоді як без розумних технологій цей показник ледь сягає 5%. Наприклад, дані партнерського бренду Christiania Bikes свідчать, що 90% власників, які отримали миттєве сповіщення про рух на телефон, змогли запобігти крадіжці по гарячих слідах. А постійний моніторинг технічного стану знижує частоту серйозних поломок на 60% завдяки вчасній превентивній діагностиці.

Варто розуміти, що Comodule – це не якийсь стартап-одноденка. За останні 11 років ця естонська компанія підключила до мережі понад 850 тисяч електровелосипедів, самокатів та іншого легкого транспорту. Їхніми технологіями вже користуються такі гіганти, як Canyon, Riese & Müller, Gazelle, Urban Arrow та Super73. Цікаво, що на відміну від багатьох конкурентів, які замовляють електроніку в Китаї, штаб-квартира Comodule OÜ та їхня власна фабрика Co-Factory розташовані в Таллінні. Завод працює виключно на зеленій енергії, а всі процеси відповідають суворим європейським стандартам безпеки GDPR, що гарантує надійний захист даних власників.

Звісно, жодна електроніка не робить надійний фізичний замок зайвим. Як слушно зазначає автор оригінального матеріалу, найкраща безпека завжди працює шарами. Спочатку ви робите байк складним для викрадення за допомогою якісного "заліза", потім система миттєво повідомляє вас про підозрілі маніпуляції, а якщо злодію все ж вдалося втекти – транспорт стає легко знайти і неможливо продати чи використати. І новий апаратний IoT-модуль Comodule Astra виглядає саме тим інструментом, який виводить ці останні шари захисту на абсолютно новий рівень.