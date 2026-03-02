Причепи Krone відтепер світитимуться по-особливому: що змінилося

ФОТО: Krone|
Тут круглі задні ліхтарі нагадують ще й досі популярний стиль американського автомобільного дизайну
За повідомленням виробника в офіційному релізі, новий комплект задніх ліхтарів складається з двох круглих комбінованих ліхтарів. Там закладено усі необхідні світлові атрибути – покажчик повороту, габаритний вогонь та стоп-сигнал.
Таким чином нова кругла фара Krone замінює попередню версію. Три центральні згадані функції освітлення (задній ліхтар, стоп-сигнал та покажчик повороту) більше не є окремими, а об’єднані в одній світловій камері.
Дещо з класики лишилося, але покращено
Білі сигнали увімкнення заднього ходу в тому круглому блоці відсутні, вони виведені в окремі плафони й вмонтовані безпосередньо на балку.
Обов'язкові для причепів трикутні світловідбивачі нікуди не ділися, вони є окремими компонентами. Також кормовий блок світлових приладів має протитуманну фару, але вона розташована над рамкою номерного знака.
На відміну від американських машин сигнали повороту тут не червоного кольору, а залишилися у європейській класиці. Фото: Krone
З адаптацією під зимовий екстрим
Візуально новизна має гарний вигляд. Krone використовує оптимізовані теплові властивості нових ламп. Щоправда, вони базуються на уже звичних світлодіодах, але спеціально розроблені корпуси призначені для нагрівання в морозні умови так само швидко, як і традиційні лампи розжарювання.
Таке комплектування має вирішальний фактор взимку, під час руху за мінусової температури. Позитив у тому, що завдяки оптимізованому термоменеджменту світлодіодне світло розморожує так само швидко, як і попередні варіанти — лід та сніг надійно тануть, забезпечуючи видимість навіть у несприятливих умовах.
Світлодіодне світло взимку розморожує поверхню від снігу та льоду так само швидко, як і від класичних ламп розжарювання. Фото: Krone
Всередині причепа також новизна
Внутрішнє освітлення вантажного салону Krone подав як альтернативу традиційним робочим плафонам. Для цього він розробив 12,5-метрову світлодіодну стрічку.
Вона монтується на даху з одного боку, хоча за побажанням замовника може кріпитися з обох внутрішніх боків причепа.
Про козир від смугастих ліхтарів
Розробники вказують на головну перевагу такого методу освітлення – світло рівномірно падає донизу по всій довжині салону.
Ось так виглядає одностороння схема освітлення від світлодіодної стрічки. Фото: Krone
За оцінками виробника, смуга, встановлена одного боку даху, забезпечить таку ж кількість світла, як і два класичні робочі ліхтарі з поточної пропозиції. Водночас вона відповідатиме стандарту.
Можна мити, але молотком не бити
Міцна конструкція з поліуретановим ущільненням відповідає класу захисту IP6K9K і дозволяє без проблем очищати вантажний відсік за допомогою мийки високого тиску.
Крупний план внутрішнього освітлення причепа зі світлодіодною стрічкою. Фото: Krone
Оскільки світлові смуги повністю інтегровані в зовнішню раму, немає обмежень щодо вантажного простору, додаткових гвинтових з'єднань і ризику пошкодження.