Прицепы Krone теперь будут светиться по-новому: что изменилось

По сообщению производителя в официальном релизе, новый комплект задних фонарей состоит из двух круглых комбинированных фонарей. Там заложены все необходимые световые атрибуты – указатель поворота, габаритный огонь и стоп-сигнал.

Таким образом новая круглая фара Krone заменяет предыдущую версию Три центральные упомянутые функции освещения (задний фонарь, стоп-сигнал и указатель поворота) больше не являются отдельными, а объединены в одной световой камере.

Читайте также Два самых яростных европейских конкурента обручились, но останутся на своих фамилиях

Кое-что из классики осталось, но улучшено

Белые сигналы включения заднего хода в том круглом блоке отсутствуют, они выведены в отдельные плафоны и вмонтированы непосредственно на балку.

Обязательные для прицепов треугольные светоотражатели никуда не делись, они являются отдельными компонентами. Также кормовой блок световых приборов имеет противотуманную фару, но она расположена над рамкой номерного знака.

В отличие от американских машин сигналы поворота здесь не красного цвета, а остались в европейской классике. Фото: Krone



С адаптацией под зимний экстрим

Визуально новизна выглядит хорошо. Krone использует оптимизированные тепловые свойства новых ламп. Правда, они базируются на уже привычных светодиодах, но специально разработанные корпуса предназначены для нагревания в морозные условия так же быстро, как и традиционные лампы накаливания.

Читайте также Украинские полуприцепы TAD начали заказывать большими партиями

Такая комплектация имеет решающий фактор зимой, при движении при минусовой температуре. Позитив в том, что благодаря оптимизированному термоменеджменту светодиодный свет размораживает так же быстро, как и предыдущие варианты – лед и снег надежно тают, обеспечивая видимость даже в неблагоприятных условиях.

Светодиодный свет зимой размораживает поверхность от снега и льда так же быстро, как и от классических ламп накаливания. Фото: Krone

Внутри прицепа также новизна

Внутреннее освещение грузового салона Krone подал как альтернативу традиционным рабочим плафонам. Для этого он разработал 12,5-метровую светодиодную ленту.

Она монтируется на крыше с одной стороны, хотя по желанию заказчика может крепиться с обеих внутренних сторон прицепа.

Читайте также В Германии появились фуры с двумя полуприцепами: что это за транспорт

О козыре от полосатых фонарей

Разработчики указывают на главное преимущество такого метода освещения – свет равномерно падает вниз по всей длине салона.

Вот так выглядит односторонняя схема освещения от светодиодной ленты. Фото: Krone

По оценкам производителя, полоса, установленная одной стороны крыши, обеспечит такое же количество света, как и два классических рабочих фонаря из текущего предложения. В то же время она будет соответствовать стандарту.

Читайте также Мобильный комплекс штабного пункта управления прошел испытания

Можно мыть, но молотком не бить

Прочная конструкция с полиуретановым уплотнением соответствует классу защиты IP6K9K и позволяет без проблем очищать грузовой отсек с помощью мойки высокого давления.

Крупный план внутреннего освещения прицепа светодиодной лентой. Фото: Krone

Поскольку световые полосы полностью интегрированы во внешнюю раму, нет ограничений относительно грузового пространства, дополнительных винтовых соединений и риска повреждения.