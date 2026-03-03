Кросовери витіснили інші авто з першої десятки українського авторинку

ФОТО: Toyota |
Toyota RAV4
У лютому 2026 року десять найпопулярніших моделей сформували 42% українського ринку нових легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром.
Характерна особливість місяця — у ТОП-10 увійшли виключно кросовери. Серед лідерів також відсутні моделі китайських брендів, що свідчить про концентрацію попиту на традиційних гравцях ринку.
ТОП-10 нових легковиків лютого
- Toyota RAV4 — 372 од.
- Renault Duster — 334 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 229 од.
- Hyundai Tucson — 189 од.
- Mazda CX-5 — 166 од.
- Skoda Kodiaq — 129 од.
- Volkswagen Touareg — 127 од.
- Skoda Karoq — 117 од.
- Suzuki SX4 — 72 од.
- Nissan X-Trail — 71 од.
Ключові тенденції
Домінування SUV-сегмента. Попит концентрується на моделях із підвищеним кліренсом та універсальністю.
Сильні позиції японських брендів. Toyota представлена одразу двома моделями у трійці лідерів.
Баланс між масовим і середньо-преміальним сегментами. Поряд із доступнішими Duster і SX4 у рейтингу присутні Touareg і Prado.
Аналітичний висновок
Структура лютневих продажів підтверджує стратегічний зсув українського ринку у бік кросоверів. Частка 42% лише за рахунок десяти моделей свідчить про високу концентрацію попиту та відносно вузький спектр масових вподобань. Відсутність китайських брендів у ТОП-10 може вказувати як на стриманий попит у вищих цінових сегментах, так і на перевагу перевірених марок в умовах економічної невизначеності.