Кросовери витіснили інші авто з першої десятки українського авторинку

У лютому 2026 року десять найпопулярніших моделей сформували 42% українського ринку нових легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром.

Характерна особливість місяця — у ТОП-10 увійшли виключно кросовери. Серед лідерів також відсутні моделі китайських брендів, що свідчить про концентрацію попиту на традиційних гравцях ринку.

ТОП-10 нових легковиків лютого

Toyota RAV4 — 372 од. Renault Duster — 334 од. Toyota Land Cruiser Prado — 229 од. Hyundai Tucson — 189 од. Mazda CX-5 — 166 од. Skoda Kodiaq — 129 од. Volkswagen Touareg — 127 од. Skoda Karoq — 117 од. Suzuki SX4 — 72 од. Nissan X-Trail — 71 од.

Ключові тенденції

Домінування SUV-сегмента. Попит концентрується на моделях із підвищеним кліренсом та універсальністю.

Сильні позиції японських брендів. Toyota представлена одразу двома моделями у трійці лідерів.

Баланс між масовим і середньо-преміальним сегментами. Поряд із доступнішими Duster і SX4 у рейтингу присутні Touareg і Prado.

Аналітичний висновок

Структура лютневих продажів підтверджує стратегічний зсув українського ринку у бік кросоверів. Частка 42% лише за рахунок десяти моделей свідчить про високу концентрацію попиту та відносно вузький спектр масових вподобань. Відсутність китайських брендів у ТОП-10 може вказувати як на стриманий попит у вищих цінових сегментах, так і на перевагу перевірених марок в умовах економічної невизначеності.