Кроссоверы вытеснили другие авто из первой десятки украинского авторынка

Toyota RAV4
В феврале 2026 года десять самых популярных моделей сформировали 42% украинского рынка новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром.
Характерная особенность месяца - в ТОП-10 вошли исключительно кроссоверы. Среди лидеров также отсутствуют модели китайских брендов, что свидетельствует о концентрации спроса на традиционных игроках рынка.
ТОП-10 новых легковушек февраля
- Toyota RAV4 - 372 ед.
- Renault Duster - 334 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado - 229 ед.
- Hyundai Tucson - 189 ед.
- Mazda CX-5 - 166 ед.
- Skoda Kodiaq - 129 ед.
- Volkswagen Touareg - 127 ед.
- Skoda Karoq - 117 ед.
- Suzuki SX4 - 72 ед.
- Nissan X-Trail - 71 ед.
Ключевые тенденции
Доминирование SUV-сегмента. Спрос концентрируется на моделях с повышенным клиренсом и универсальностью.
Сильные позиции японских брендов. Toyota представлена сразу двумя моделями в тройке лидеров.
Баланс между массовым и средне-премиальным сегментами. Наряду с более доступными Duster и SX4 в рейтинге присутствуют Touareg и Prado.
Аналитический вывод
Структура февральских продаж подтверждает стратегическое смещение украинского рынка в сторону кроссоверов. Доля 42% только за счет десяти моделей свидетельствует о высокой концентрации спроса и относительно узком спектре массовых предпочтений. Отсутствие китайских брендов в ТОП-10 может указывать как на сдержанный спрос в высших ценовых сегментах, так и на предпочтение проверенных марок в условиях экономической неопределенности.