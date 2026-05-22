Критика BYD коштувала блогеру 300 тисяч доларів штрафу

Китайський автогігант BYD домігся великої компенсації від блогера, який публічно ставив під сумнів якість акумуляторів та електронних систем бренду. Суд у Китаї зобов’язав автора каналу Long Ge Talks EVs виплатити 2 мільйони юанів — приблизно 294 тисячі доларів — а також офіційно вибачитися перед компанією. Про це пише topgir.com.ua.

Причиною позову стали кілька відео, опублікованих блогером у 2025 році. У своїх роликах він аналізував ремонти різних моделей BYD та робив гучні заяви щодо надійності батарей, електродвигунів і систем електронного керування. Однак суд вирішив, що ці твердження не були підтверджені доказами та завдали шкоди репутації автовиробника.

Після рішення суду блогер записав окреме відеозвернення у китайських соцмережах, де визнав свої висловлювання “некоректними”. Він також заявив, що його слова негативно вплинули на імідж BYD.

Конфліктні блогери та суди

Для самого блогера це вже не перший конфлікт із китайськими автомобільними брендами. Раніше він програв справу через висловлювання про автомобілі Seres та Aito, після чого виплатив близько 160 тисяч юанів компенсації.

У Китаї судові позови проти блогерів та автомобільних оглядачів стають дедалі поширенішими. Компанії активно захищають свої технології та репутацію, особливо на фоні жорсткої конкуренції на ринку електромобілів. Представники BYD при цьому заявляють, що бренд відкритий до об’єктивної критики та професійних технічних оглядів, але жорстко реагує на непідтверджені звинувачення.

Подібні конфлікти вже траплялися й з іншими китайськими виробниками. Наприклад, компанія Avatr минулого року подала позов на 10 мільйонів юанів проти блогера, який заявив про неточність офіційних аеродинамічних показників седана Avatr 12. У компанії тоді припустили, що критика могла бути частиною кампанії “чорного PR”.

Чому для BYD такі справи важливі

Історія з BYD демонструє, наскільки серйозно китайські автовиробники ставляться до своєї репутації в інформаційному просторі. Особливо це стосується тем безпеки батарей та надійності електромобілів — сфер, де навіть одна гучна заява здатна суттєво вплинути на довіру покупців і ринкову вартість бренду.

Також варто відзначити, що у великих компаній є юридичні відділи і чималі бюджети на ведення судових процесів. Блогери у переживаній більшості випадків не мають такої серйозної юридичної підготовки та ресурсів. Тому об’єктивність судових рішень у подібних питаннях може викликати сумніви.