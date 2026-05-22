Критика BYD стоила блогеру 300 тысяч долларов штрафа

Китайский автогигант BYD добился крупной компенсации от блогера, который публично ставил под сомнение качество аккумуляторов и электронных систем бренда. Суд в Китае обязал автора канала Long Ge Talks EVs выплатить 2 миллиона юаней - примерно 294 тысячи долларов - а также официально извиниться перед компанией. Об этом пишет topgir.com.ua.

Причиной иска стали несколько видео, опубликованных блогером в 2025 году. В своих роликах он анализировал ремонты различных моделей BYD и делал громкие заявления о надежности батарей, электродвигателей и систем электронного управления. Однако суд решил, что эти утверждения не были подтверждены доказательствами и нанесли ущерб репутации автопроизводителя.

После решения суда блогер записал отдельное видеообращение в китайских соцсетях, где признал свои высказывания “некорректными”. Он также заявил, что его слова негативно повлияли на имидж BYD.

Конфликтные блогеры и суды

Для самого блогера это уже не первый конфликт с китайскими автомобильными брендами. Ранее он проиграл дело из-за высказываний об автомобилях Seres и Aito, после чего выплатил около 160 тысяч юаней компенсации.

В Китае судебные иски против блогеров и автомобильных обозревателей становятся все более распространенными. Компании активно защищают свои технологии и репутацию, особенно на фоне жесткой конкуренции на рынке электромобилей. Представители BYD при этом заявляют, что бренд открыт к объективной критике и профессиональным техническим обзорам, но жестко реагирует на неподтвержденные обвинения.

Подобные конфликты уже случались и с другими китайскими производителями. Например, компания Avatr в прошлом году подала иск на 10 миллионов юаней против блогера, который заявил о неточности официальных аэродинамических показателей седана Avatr 12. В компании тогда предположили, что критика могла быть частью кампании “черного PR”.

Почему для BYD такие дела важны

История с BYD демонстрирует, насколько серьезно китайские автопроизводители относятся к своей репутации в информационном пространстве. Особенно это касается тем безопасности батарей и надежности электромобилей - сфер, где даже одно громкое заявление способно существенно повлиять на доверие покупателей и рыночную стоимость бренда.

Также стоит отметить, что у крупных компаний есть юридические отделы и немалые бюджеты на ведение судебных процессов. Блогеры в переживании большинства случаев не имеют такой серьезной юридической подготовки и ресурсов. Поэтому объективность судебных решений в подобных вопросах может вызывать сомнения.