KTM показав екстремальний всюдихід Arrow за ціною преміального кросовера з двигуном Audi

Як повідомляє видання Motor1, основою для нового проєкту став перевірений часом 2,0-літровий турбомотор від Audi, який працює в парі з семиступінчастою коробкою передач із подвійним зчепленням. Базова версія всюдихода видає 280 кінських сил, тоді як лімітована стартова модифікація розкачана аж до 330 конячок.

Розробкою рами та шасі займався підрозділ KTM Components, який роками готує техніку для ралі Дакар. Arrow отримав трубчасту раму з хромомолібденової сталі та підвіску на подвійних поперечних важелях з амортизаторами KW Reiger, хід якої перевищує вражаючі 60 сантиметрів.

На відміну від багатьох утилітарних багі, кабіна тут повністю закрита, а всередині встановлені спортивні ковші Sabelt із багатоточковими ременями. Щоб водій міг впевнено контролювати потужність на піску чи гравії, інженери оснастили машину переднім та заднім диференціалами підвищеного тертя.

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Генеральний директор KTM X-Bow Міхаель Вольфінг підкреслив, що компанія прагне змінити уявлення про преміальні мотовсюдиходи.

"Ми поєднали наш автомобільний досвід із двадцятирічною практикою у найскладніших автоспортивних змаганнях, щоб вивести керованість на новий рівень", – Міхаель Вольфінг, генеральний директор KTM X-Bow.

До створення машини доклав руку відомий гонщик та власник компанії Гійом де Мевіус. Його команда використовувала досвід виступів у чемпіонаті світу з ралі-рейдів, щоб зробити конструкцію максимально витривалою.

Сам де Мевіус зізнався, що будував техніку своєї мрії. "Я хотів створити транспортний засіб, який мав би точність спорткара, але міг би атакувати рельєф, куди звичайні автомобілі просто не доїдуть", – Гійом де Мевіус, ідеолог проєкту.

Ціни та старт продажів

На ринок модель вийде у версії Black Limited Edition, тираж якої обмежили на позначці у 500 екземплярів. За такий ексклюзив із кондиціонером та гідравлічним ручником доведеться викласти від 98 600 доларів.

Згодом у продаж надійде стандартна модифікація з цілком адекватним прайсом від 59 800 доларів. Бронювання відкривається 17 листопада через офіційну дилерську мережу, проте перші клієнти отримають свої машини лише наприкінці 2027 року.

Нагадаємо, нещодавно підрозділ KTM Sportcar GmbH перейшов під контроль нових інвесторів на чолі з Гійомом де Мевіусом. Це дозволило бренду оновити дорожній суперкар X-Bow GT-XR, який отримав форсований до 600 сил двигун Audi та сучасну мультимедійну систему.