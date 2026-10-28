KTM випустила оновлений суперкар X-Bow для доріг загального користування

Як повідомляє видання Motor1, виробник автомобілів перейшов під контроль нових бельгійських власників. Тепер підрозділ KTM Sportcar GmbH повністю належить консорціуму інвесторів на чолі з відомим ралійним гонщиком Гійомом де Мевіусом.

"Придбання має на меті дати лінійці X-Bow стабільний дім для зростання", – зазначили представники нової групи власників. Ця інвестиція забезпечила автомобільній лінійці серйозну фінансову підтримку, яка не залежить від мотоциклетного бізнесу KTM.

Більше потужності та розумна аеродинаміка

Головною фішкою пакета Factory 600 стала серйозна модернізація 2,5-літрового п'ятициліндрового двигуна від Audi. Інженери встановили покращений впускний колектор, нову турбіну та збільшений інтеркулер, що додало машині одразу 92 кінські сили.

Разом із форсованим мотором пропонується аеродинамічний комплект Evo з гострішим переднім сплітером та новими вентиляційними отворами у крилах. Цікаво, що творці не забули й про комфорт водія, адже тепер кожен спорткар оснащується 7-дюймовим екраном із підтримкою Apple CarPlay та Android Auto.

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Для зниження ваги розробники переглянули систему огляду. Тепер замість виключно камер заднього виду покупець отримує ще й традиційні складані дзеркала.

Ексклюзив для американських доріг

Паралельно з технічним апгрейдом KTM разом із партнером Carbon Yard анонсували вихід моделі GT-XA, яку розробили спеціально для покупців із США. Це еволюція концепції з карбоновим монококом, яку збиратимуть в австрійському Граці за індивідуальними замовленнями.

На перший рік виділено лише 30 квот, а щоб забронювати авто, доведеться внести 50 тисяч доларів депозиту. Орієнтовна вартість суперкара складе близько 490 тисяч доларів, за які власник отримає підвіску з регулюваннями, систему підйому передньої осі для проїзду нерівностей та преміальне оздоблення салону.

Наразі компанія активно працює над отриманням дозволу на використання машини на дорогах загального користування. Якщо бюрократичні питання вирішать вчасно, перші клієнти отримають свої автомобілі вже у 2027 році.