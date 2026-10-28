KTM выпустила обновленный суперкар X-Bow для дорог общего пользования

Как сообщает издание Motor1, производитель автомобилей перешел под контроль новых бельгийских владельцев. Теперь подраздел KTM Sportcar GmbH полностью принадлежит консорциуму инвесторов во главе с известным раллийным гонщиком Гийомом де Мевиусом.

"Приобретение имеет целью дать линейке X-Bow стабильный дом для роста", – отметили представители новой группы владельцев. Эта инвестиция обеспечила автомобильной линейке серьезную финансовую поддержку, не зависящую от мотоциклетного бизнеса KTM.

Больше мощности и разумная аэродинамика

Главной фишкой пакета Factory 600 стала серьезная модернизация 2,5-литрового пятицилиндрового двигателя Audi. Инженеры установили улучшенный впускной коллектор, новую турбину и увеличенный интеркуллер, что добавило машине сразу 92 лошадиные силы.

Вместе с форсированным мотором предлагается аэродинамический комплект Evo с более острым передним сплиттером и новыми вентиляционными отверстиями в крыльях. Интересно, что создатели не забыли и о комфорте водителя, ведь теперь каждый спорткар оснащается 7-дюймовым экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Для понижения веса разработчики просмотрели систему обзора. Теперь вместо камер заднего вида покупатель получает еще и традиционные складные зеркала.

Эксклюзив для американских дорог

Параллельно с техническим апгрейдом KTM вместе с партнером Carbon Yard анонсировали выход модели GT-XA, разработанной специально для покупателей из США. Это эволюция концепции с карбоновым монококом, которую будут собирать в австрийском Граце по индивидуальным заказам.

На первый год выделено всего 30 квот, а для того, чтобы забронировать авто, придется внести 50 тысяч долларов депозита. Примерная стоимость суперкара составит около 490 тысяч долларов, за которые владелец получит подвеску с регулировками, систему подъема передней оси для проезда неровностей и премиальную отделку салона.

В настоящее время компания активно работает над получением разрешения на использование машины на дорогах общего пользования. Если бюрократические вопросы решат вовремя, то первые клиенты получат свои автомобили уже в 2027 году.