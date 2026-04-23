Куди митники Ужгорода прилаштували конфіскат і що саме вивезли зі складу

Все майно за рішенням суду вже вважалося не вилученим, а конфіскованим. Щось можно було продати на аукціоні, а щось передати до підрозділів Сил оборони.

Як йдеться в офіційному релізі Закарпатської митниці, уся партія конфіскованого товару по акту передана на потреби військових формувань.

Що саме передали

До списку допомоги увійшли:

легковий автомобіль Volvo;

61 смартфон;

55 одиниць комп’ютерної техніки (ноутбуки, роутери, смарт-годинники);

побутова техніка, включно з кавомашинами та морозильною камерою;

будматеріали, спортивне взуття;

120 літрів моторної оливи.

Отримувачами стали підрозділи прикордонників, Нацгвардії, військова частина та госпіталь Міноборони (відео колег з “Суспільне Ужгород” див. внизу).

Усі вилучені на кордоні предмети пройшли процедуру судового розгляду і конфісковані за його ухвалою. Фото: Закарпатська митниця

Скільки вже передали

За даними митниці, від початку 2026 року для військових вже передано майна на 7 млн грн. А від початку повномасштабної війни – на 128 млн грн, що становить близько 16% від загального обсягу допомоги, переданої всіма митницями країни.

З- поміж переданого є автомобілі, офісна оргтехніка, гаджета, а також товари побуту, гігєни тощо.

Звідки береться конфіскат

Найчастіше товари вилучають через недекларування або спроби приховати реальну вартість для зменшення митних платежів.

Те, що не потрібно військовим, реалізують через аукціони – цього року так уже продали майна на 3 млн грн.