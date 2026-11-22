Як повідомляє видання Motor1, італійський цифровий художник взявся за переосмислення однієї з найуспішніших машин в історії чемпіонату WRC. Замість того, щоб просто скопіювати старі форми, він вирішив адаптувати класичну геометрію під сучасні стандарти автомобільного дизайну.

Віртуальний концепт зберіг впізнавану коротку колісну базу та панорамне лобове скло, яке ніби огортає кабіну. При цьому кузов став значно ширшим завдяки роздутим колісним аркам, а на кормі з'явився масивний спойлер. Справжньою радістю для фанатів класики стало рішення дизайнера залишити висувні фари. У епоху суцільної світлодіодної оптики цей елемент виглядає як дуже стильний реверанс у минуле.

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Дві версії для різних завдань

Автор проєкту підготував одразу дві модифікації свого творіння. Дорожня версія пофарбована у фірмовий ніжно-блакитний відтінок Azzurro Chiaro, який відсилає до оригінальної палітри італійського бренду.

Трековий варіант отримав культову червоно-білу ліврею Marlboro. Саме в таких кольорах оригінальна машина здобула свій перший чемпіонський титул у світовому ралі далекого 1974 року.

Цікаво, що натхненням для роботи послужила не сама серійна модель, а концепт Stratos HF від Марчелло Гандіні. "Я ніколи не мав на меті будувати точну копію, ідея полягала в тому, щоб взяти основні об'єми та довести їх до екстриму", – розповів Лука Серафіні журналістам.

На цьому робота над віртуальним спорткаром не закінчується. Наразі дизайнер разом із колегами планує створити фінальну 3D-модель у системі CAS, де будуть детально опрацьовані всі поверхні та дрібні елементи кузова.

Історична довідка

Нагадаємо, що оригінальна Lancia Stratos домінувала у світовому автоспорті в середині сімдесятих років. Цей безкомпромісний середньомоторний спорткар виграв три поспіль титули в Групі 4 та здобув 18 перемог на окремих етапах, назавжди вписавши своє ім'я в історію ралі.