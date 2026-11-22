Как сообщает издание Motor1, итальянский цифровой художник взялся за переосмысление одной из самых успешных машин в истории чемпионата WRC. Вместо того чтобы просто скопировать старые формы, он решил адаптировать классическую геометрию под современные стандарты автомобильного дизайна.

Виртуальный концепт сохранил узнаваемую короткую колесную базу и панорамное лобовое стекло, словно окутывающее кабину. При этом кузов стал значительно шире благодаря раздутым колесным аркам, а на корме появился массивный спойлер. Настоящей радостью для фанатов классики стало решение дизайнера покинуть выдвижные фары. В эру сплошной светодиодной оптики этот элемент смотрится как очень элегантный реверанс в прошедшее.

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Две версии для разных задач

Автор проекта подготовил сразу две модификации своего творения. Дорожная версия окрашена в фирменный нежно-голубой оттенок Azzurro Chiaro, который отсылает в оригинальную палитру итальянского бренда.

Трековый вариант получил культовую красно-белую ливрею Marlboro. Именно в таких цветах оригинальная машина завоевала свой первый чемпионский титул в мировом ралли далекого 1974 года.

Интересно, что вдохновением для работы послужила не самая серийная модель, а концепт Stratos HF от Марчелло Гандини. "Я никогда не имел цели строить точную копию, идея заключалась в том, чтобы взять основные объемы и довести их до экстрима",– рассказал Лука Серафине журналистам.

На этом работа над виртуальным спортивным автомобилем не заканчивается. В настоящее время дизайнер вместе с коллегами планирует создать финальную 3D-модель в системе CAS, где будут подробно проработаны все поверхности и мелкие элементы кузова.

Историческая справка

Напомним, что оригинальная Lancia Stratos доминировала в мировом автоспорте в середине семидесятых годов. Этот бескомпромиссный среднемоторный спорткар выиграл три подряд титулы в Группе 4 и добился 18 побед на отдельных этапах, навсегда вписав свое имя в историю ралли.