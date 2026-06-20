Культовий дизайн повертається: ретро-фургон Morris JE знову готують до виробництва

Головна особливість моделі – виразний ретро-дизайн із круглими фарами, високим дахом і характерною передньою частиною, що відсилає до класичних британських фургонів середини минулого століття.

Задум відродити фургон й поставити його у серійне виробництво уже має свою історію, обріс легендами. Однак менеджери компанії не полишають надію все-таки довести осучаснену модель випуску. Про нелегкий шлях відродження пише Авто24.

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Натхнення легендою

Morris JE створений за мотивами Morris J-Type (Morris JT) – одного з найвідоміших британських легких комерційних автомобілів післявоєнної доби, що випускався з 1949 по 1960 рік.

Сучасну інтерпретацію класики компанія вперше показала ще у 2019 році. Тоді старт виробництва планували на 2021-й, однак фінансові труднощі неодноразово відкладали запуск проєкту.

У повоєнні роки такий фургон був на вершині попиту – практично, стильно та недорого у володінні. Фото: Morris



Видно, гроші знайшлися, інженери активно взялися за осучаснення і практично впритул підійшли до втілення задуму.

Легкий кузов і кілька версій

Тепер Morris Commercial обіцяє розпочати пілотне виробництво у 2027 році, а серійний випуск – у 2028-му.

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Перший етап організують у Мілтон-Кінзі, де виготовлятимуть композитні елементи кузова. Повномасштабне виробництво планують перенести до Сент-Атана в Південному Уельсі.

Фургон отримав монококовий кузов із переробленого вуглецевого волокна та алюмінієве шасі. За словами виробника, це перший комерційний автомобіль із такою конструкцією.

Модульна архітектура дозволить випускати Morris JE у кількох варіантах: як закритий фургон, пікап, мікроавтобус або навіть кемпер.

Осучаснений Morris JE увагу привертає як посланець з минулого, але на цьому його привабливість закінчується. Фото: Morris

До тонни вантажу і 480 км без підзарядки

Корисне навантаження становить до 1000 кг, а повна маса автомобіля – 2,5 тонни. Об’єм вантажного відсіку заявлений на рівні до 6 кубометрів.

Салон виконаний у мінімалістичному стилі з невеликою кількістю органів керування та широкими можливостями персоналізації.

Заявлений запас ходу зріс до 480 км проти приблизно 400 км у попередніх версіях проєкту.

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Акумулятор можна зарядити з 20 до 80% приблизно за 30 хвилин. Також компанія обіцяє надшвидку зарядку, що дозволить досягти такого рівня всього за 10 хвилин.

Щоправда, технічних подробиць виробник поки не розкриває.

Красивий, але чи практичний?

Ціну виробник поки не називає. Раніше орієнтовна вартість озвучувалася, називалася сума близько 60 тис. фунтів стерлінгів, що у конвертаціє становить 69 174 євро або 3 561 367 гривень.

Пропри підготовку різних версій, починаючи з фургона та "пасажира" чи бортового виконання кузова, масовий попит тут сумнівний. Фото: Morris

В Авто24 зазначають, що за нинішніх умов така ціна Morris JE значно перевищує цінник сучасних електричних фургонів. Повторити злет повоєнного "німця" в осучаснену модель Volkswagen ID.Buzz "британець" не зуміє, не кажучи вже про подальший попит.

"Комерційного хіта з нього, схоже, не вийде, проте серед любителів ретро Morris JE цілком може знайти своїх прихильників. Нині цінується практичність і ощадливість, а ця пропозиція ринку до таких критеріїв буде надто далека, – зазначають експерти редакції.

Крім того, ефектний ретро-дизайн має зворотний бік: заокруглений дах та масивні крила Через це та ряд інших дрібних деталей головним питанням залишається не зовнішність Morris JE, а його конкурентоспроможність на практичному ринку електричних фургонів.