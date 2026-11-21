Нові вимоги передбачені загальноєвропейським регулюванням AML, спрямованим на протидію відмиванню грошей. Про зміни повідомляє smart-magazine.pl.

Під контроль потраплятимуть операції з дорогими товарами, зокрема придбання нових і вживаних автомобілів. Для покупок на суму від 10 тисяч євро передбачена ідентифікація клієнта. Це стосується й українців, які проживають у Польщі.

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Які документи можуть попросити

"Починаючи з липня 2027 року, придбання дорогого автомобіля, предмета розкоші або товару, що пропонується аукціонним домом, може передбачати більш розширену процедуру ідентифікації, ніж це відбувається на сьогодні, – зазначено в релізах фінмоніторингу.

Під час оформлення дорогої покупки продавець може запросити дані, необхідні для ідентифікації особи. Зокрема, йдеться про:

номер PESEL;

податковий номер NIP;

реквізити банківського рахунку.

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У випадках, передбачених правилами фінансового контролю, покупцеві також можуть запропонувати підтвердити законне походження коштів. Тому перед придбанням автомобіля варто зберегти документи про доходи, заощадження або надходження грошей.

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Чи можна розрахуватися готівкою

Для готівкових операцій діятимуть окремі вимоги: ідентифікація та перевірка походження коштів передбачені вже для сум від 3 тисяч євро. Водночас це не означає повної заборони готівкових розрахунків.

Не допоможе й поділ вартості автомобіля на кілька платежів: пов’язані транзакції можуть розглядатися як одна операція.

"Європейський Союз посилює правила щодо операцій на значні суми. З середини 2027 року підприємства, що працюють у певних торговельних секторах, будуть зобов’язані проводити ретельніші перевірки: хто саме здійснює покупку та чи не використовується ця операція для приховування походження коштів, – зазначають експерти.

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Що варто врахувати українцям

Найбільше нові правила можуть вплинути на покупців, які планують придбати автомобіль за готівку, але не мають документів про джерело коштів.

Щоб уникнути затримок під час оформлення угоди, варто заздалегідь уточнити вимоги дилера та підготувати підтвердження походження грошей.