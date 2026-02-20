Куплені китайські квадроцикли рівняни відразу віддали – причина навіть не озвучувалася

Урочиста передача відбулася в обласному центрі. Як повідомив на своїй ФБ-сторінці секретар міськради Віктор Шакирзян, така техніка допоможе оперативно доставляти боєприпаси, спорядження й провізію.

Чотириколісні повнопривідні мотоцикли стануть незамінними для евакуації поранених, а також сприятимуть проведенню розвідувальних та логістичних завдання там, де інший транспорт не може проїхати.

Операціоністи широкого профілю

З фото та відео видно, що у підрозділи передано квадроцикли двох версій CFmoto – CFORCE 1000 MV та CFORCE 1000 Touring. Машини багатофункціональні, операційне застосування залежить від роду діяльності підрозділу чи конкретного екіпажу.

Обидві моделі мають потужні ходові можливості, водій на власний розсуд та залежно від дорожніх умов може перемикати привід лише на два колеса чи на повний для всіх чотирьох. Також є режим повного приводу з блокуванням диференціала.

Такий "квадрик" ще причіп за собою потягне чи пошкоджену автівку фронтальною лебідкою витягне. Фото: Рівненська мерія

Там потужність, як у трактора

Силовий потенціал відрізняється не дуже суттєво. В одному випаду 90 к.с., а в іншому - 96 к.с. Тут стоять двигуни V-подібного типу зі здвоєними циліндрами та рідинним охолодженням з системою впорскування Bosch EFI.

Запускаються електротранспортом. Трансмісія - варіатор +КПП (L-H-N-R-P). Обидві машини мають фронтальну лебідку, якою можуть самі себе витягнути з глибокої воронки, канави, якщо є за що зафіксувати гак сталевого каната, або ж визволити інший транспортний засіб, що засів у багнюці чи пошкоджений.

Без зволікань і прямо на фронт

Усі куплені квадроцикли CFmoto в Рівному не затрималися, їх відразу передали військовим, оскільки така техніка їм потрібна навіть не щоднини, а щогодини й щохвилини…