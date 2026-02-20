Купленные китайские квадроциклы ровенчане сразу отдали: причина даже не озвучивалась

Торжественная передача состоялась в областном центре. Как сообщил на своей ФБ-странице секретарь горсовета Виктор Шакирзян, такая техника поможет оперативно доставлять боеприпасы, снаряжение и провизию.

Четырехколесные полноприводные мотоциклы станут незаменимыми для эвакуации раненых, а также будут способствовать проведению разведывательных и логистических задачи там, где другой транспорт не может проехать.

Операционисты широкого профиля

Из фото и видео видно, что в подразделения переданы китайские квадроциклы двух версий CFmoto – CFORCE 1000 MV и CFORCE 1000 Touring. Машины многофункциональные, операционное применение зависит от рода деятельности подразделения или конкретного экипажа.

Обе модели имеют мощные ходовые возможности, водитель по своему усмотрению и в зависимости от дорожных условий может переключать привод только на два колеса или на полный для всех четырех. Также есть режим полного привода с блокировкой дифференциала.

Такой "квадрик" еще прицеп за собой потянет или поврежденную машину фронтальной лебедкой вытянет. Фото: Ровенская мэрия

Там мощность, как у трактора

Силовой потенциал отличается не очень существенно. В одном случае 90 л.с., а в другом – 96 л.с. Здесь стоят двигатели V-образного типа со сдвоенными цилиндрами и жидкостным охлаждением с системой впрыска Bosch EFI.

Запускаются электротранспортом. Трансмиссия – вариатор + КПП (L-H-N-R-P). Обе машины имеют фронтальную лебедку, которой могут сами себя вытащить из глубокой воронки, канавы, если есть за что зафиксировать крюк стального каната, или освободить другое транспортное средство, что засел в грязи или поврежден.

Без промедлений и прямо на фронт

Все купленные квадроциклы CFmoto в Ровно не задержались, их сразу передали военным, поскольку такая техника им нужна даже не каждый день, а каждый час и каждую минуту...