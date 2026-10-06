Купуєте вживаний двигун: як не втратити гроші та коли авто доведеться перереєструвати

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, візуального огляду чи фотографії номера агрегату абсолютно недостатньо для підтвердження його справжності. Навіть якщо маркування виглядає ідеально, виявити сліди втручання чи перебиті номери можуть лише фахівці за допомогою спеціального обладнання.

Багатьох водіїв лякає паперова тяганина після ремонту, але насправді перереєстрація потрібна не завжди. Якщо ви ставите мотор із такими ж характеристиками – об'ємом, потужністю та типом пального, – це вважається звичайним ремонтом. У такому разі їхати до сервісного центру не доведеться.

Проте ситуація кардинально змінюється, якщо ви вирішили зробити тюнінг або просто знайшли агрегат з іншими параметрами. Зміна типу пального, робочого об'єму, ваги чи потужності трактується як переобладнання автомобіля, що вимагає обов'язкового внесення змін до документів.

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Чим загрожує "перебитий" мотор

Найбільший ризик при купівлі мотора на розборці – натрапити на агрегат зі знищеним або підробленим ідентифікаційним номером. Якщо під час огляду експерти виявлять сліди механічного втручання, будь-які реєстраційні дії з машиною миттєво блокуються.

Далі матеріали справи одразу передаються до поліції для розслідування. У результаті довірливий покупець ризикує залишитися і без грошей, і без можливості користуватися своїм автомобілем на невизначений термін.

Як убезпечити себе перед покупкою

Щоб не придбати проблемний агрегат, фахівці Експертної служби МВС радять уважно оглядати номерний майданчик ще до передачі грошей продавцю. Будь-які сліди шліфування, нерівномірні символи чи різні шрифти – це стовідсотковий привід відмовитися від угоди.

Крім того, обов'язково зберігайте чеки або договори, які підтверджують легальне походження купленого мотора. Але найдієвіший спосіб захистити свої інтереси – провести офіційне експертне дослідження агрегату до того, як ви за нього заплатите.