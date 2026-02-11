Купував дорогу сіль для доріг: столичному чиновнику оголосили підозру

За керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва начальнику одного з відділів комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» повідомлено про підозру у службовій недбалості.

За версією слідства, посадовець, який відповідав за організацію та проведення публічних закупівель, неналежно виконав свої службові обов’язки під час закупівлі протиожеледних матеріалів. Зокрема, він не здійснив належний моніторинг ринкових цін на дорожню сіль, унаслідок чого наприкінці 2023 року підприємство придбало продукцію за завищеною вартістю.

За попередніми розрахунками, комунальне підприємство переплатило понад 500 тисяч гривень бюджетних коштів.

Кримінально-правова кваліфікація

Дії посадовця кваліфіковано за частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Розслідування

Досудове розслідування здійснюють слідчі Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві за оперативного супроводу головного управління служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин закупівлі та визначення точного розміру завданих збитків.