Київська влада вперше за п’ять років замовила тролейбуси

Йдеться про низькопідлогові 12-метрові тролейбуси, збудовані на базі кузовів турецького бренду Akia. Ці машини мають дещо й українське - вони оснащені системою керування власного виробництва "Політехносервіс".

Про цей контракт розповідає kyiv.news. Повідомляється, що машини матимуть систему автономного ходу. Це дозволяє проїжджати без контактної мережі до 1 км, що на сьогоднішні день все-таки мало.

Тролейбусам "увімкнули" зелене світло

Законтрактовані тролейбуси обійдуться столиці у 306,2 млн гривень, тобто 19,1 млн гривень за один тролейбус. Це приблизно на 700 тисяч гривень дорожче, ніж аналогічні машини, придбані для Чернівців наприкінці 2025 року.

Ця постачання стане першим надходженням нових тролейбусів до Києва з 2022 року. Востаннє столиця отримувала новий тролейбус у січні 2021 року – п’ять років тому.

Тролейбусний парк столиці "старіє"



Водночас масштаби та характер закупівлі не дають підстав для оптимізму щодо майбутнього київської тролейбусної системи, оскільки 16 коротких тролейбусів не здатні суттєво змінити негативну тенденцію, яка триває вже кілька років.

З 2016 року кількість працездатних тролейбусів у Києві скоротилася майже вдвічі, більшість наявного рухомого складу має вік понад 10 років, а системна програма капітальних ремонтів та продовження строку експлуатації фактично відсутня.

Трохи статистики

У 2024 році українські міста отримали лише 34 тролейбуси — найменше за останні 15 років. Натомість 2025 рік показав відновлення ринку: міста України закупили 107 тролейбусів, з них 75 нових.