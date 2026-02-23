Київщина відправила свої автобуси в Одесу залізницею

Як і автобуси з попередніх місій регіонів, цей транспорт дозволить "забезпечити безперебійні перевезення пасажирів, підтримати соціально значущі маршрути та підвищити стійкість міської інфраструктури".

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер на своїй ФБ-сторінці зазначив, що така підтримка у період системних ворожих атак і блекаутів для міста дуже важлива, оскільки мова йде про стабільне транспортне сполучення та життєдіяльність міста.

Автобуси великої місткості місту-герою відправили громади з не менш героїчної Бучі, а також Білогородки та Борисполя.

Пасажирські машини доставлено на платформах Укрзалізниці, що певною мірою виправдано: гнати по ямках і ямах нинішньої траси з Києва до Одеси тендітні до тряски автобуси було б збитково. Це все-таки не транспорт екстриму, а "паркетники" пасажирського сегмента.

Усі автобуси перед відправкою до Одеси пройшли повне технічне обслуговування й готові до роботи відразу після розвантаження із залізничної платформи.Фото: Одеська ОВА

Транспортники вже прийняли машини. Авобуси надійшли в робочому стані, хоча вони й не нові. Це вже добре знайомі одеським перевізникам Solaris Urbino 12, MAN A21, SOR NB 12, про які редакція Авто24 писала неодноразово писала, повторюватися не будемо.

З понеділка ця техніка виходить на одеські маршрути, де раніше працював електротранспорт.