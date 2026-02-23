Киевщина отправила свои автобусы в Одессу по железной дороге

Как и автобусы из предыдущих миссий регионов, этот транспорт позволит "обеспечить бесперебойные перевозки пассажиров, поддержать социально значимые маршруты и повысить устойчивость городской инфраструктуры".

Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер на своей ФБ-странице отметил, что такая поддержка в период системных вражеских атак и блэкаутов для города очень важна, поскольку речь идет о стабильном транспортном сообщении и жизнедеятельности города.

Автобусы большой вместимости городу-герою отправили громады из не менее героической Бучи, а также Белогородки и Борисполя.

Пассажирские машины доставлены на платформах Укрзализныци, что в определенной степени оправдано: гнать по ямкам и ямам нынешней трассы из Киева в Одессу хрупкие до тряски автобусы было бы убыточно. Это все-таки не транспорт экстрима, а "паркетники" пассажирского сегмента.

Все автобусы перед отправкой в Одессу прошли полное техническое обслуживание и готовы к работе сразу после разгрузки с железнодорожной платформы.Фото: Одесская ОГА

Транспортники уже приняли машины. Автобусы поступили в рабочем состоянии, хотя они и не новые. Это уже хорошо знакомые одесским перевозчикам Solaris Urbino 12, MAN A21, SOR NB 12, о которых редакция Авто24 писала неоднократно писала, повторяться не будем.

С понедельника эта техника выходит на одесские маршруты, где раньше работал электротранспорт.