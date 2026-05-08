Китайська відповідь Porsche Macan EV – GAC презентував розкішний електрокросовер Hyptec S600

Екстер’єр Hyptec S600 отримав чисті та стрімкі лінії. Найбільш дискусійною частиною дизайну є передня оптика, верхні секції якої мають характерний силует, притаманний новому Porsche Macan Electric. Крім того, вона дещо нагадує елементи від Zeekr 001, зазначає Auto24.

Як пише Carscoops, дизайнери GAC свідомо пішли на жертву в об’ємі багажника та просторі над головою, обравши купеподібний дах. Це рішення дозволило створити гостру та динамічну задню частину зі складною світлодіодною панеллю, що охоплює всю ширину кузова.

Габарити та внутрішній простір

За своїми розмірами S600 випереджає багатьох конкурентів у класі. Довжина автомобіля становить 5105 мм, ширина – 1933 мм, а висота – 1700 мм. Колісна база у 2936 мм забезпечує значно більше місця в салоні, ніж у популярного Zeekr 7X.

Інтер’єр орієнтований на максимальний комфорт:

Центральне місце займає великий сенсорний дисплей мультимедіа та цифрова панель приладів.

Передбачено опційний потужний проєкційний дисплей.

Оздоблення виконане з використанням високоякісних металевих акцентів на вентиляційних отворах та дверних картах.

Задні пасажири отримали крісла зі спинками, що відкидаються на кут до 143 градусів, та висувними підніжками.

За акустичний супровід відповідає преміальна аудіосистема з 22 динаміками.

Силові установки та запас ходу

GAC пропонує покупцям два типи силових агрегатів на вибір. Повністю електрична версія оснащується двигуном потужністю 250 кВт (335 к.с.). Залежно від обраного типу батареї (LFP або літій-іонна), запас ходу варіюється від 660 км до вражаючих 800 км.

Також доступна модифікація з подовжувачем запасу ходу (EREV). У цій версії використовується 1,5-літровий турбодвигун, який працює як генератор заряду для батареї. Виключно на електричній тязі такий кросовер може подолати до 230 км, що є відмінним показником для міських поїздок.

