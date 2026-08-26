Китайські автомобільні бренди захоплюють Європу: липень став рекордним

Лідером став BYD, за ним – Chery та SAIC із брендом MG. За даними Dataforce, статистика охоплює близько 98% реєстрацій у ЄС, Великій Британії, Ісландії, Норвегії та Швейцарії.

Про це пишуть профільні ресурси Аutoviny, Autonews та інші, посилаючись на уже згаданий вище аналітичний центр Dataforce.

Окремі бренди ростуть у рази

Найпоказовіше ситуацію демонструють молоді марки. Leapmotor, що входить до Stellantis, збільшив продажі на 294% – до 9 306 автомобілів. Xpeng додав 270% і досяг 5 244 реєстрацій. Chery зросла на 202%, а BYD разом із Denza – на 150%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У деяких випадках йдеться фактично про вихід із нуля. Changan за рік збільшив результат із 7 до 1249 авто, Zeekr – зі 168 до 4508, а Jaecoo – зі 107 до 5868 машин.

Такі цифри вже складно назвати просто "експансією". Китайські марки поступово перетворюються на повноцінних конкурентів традиційних європейських виробників.

Електромобілі – головний таран

Додатковим фактором залишається електрифікація. У липні продажі електромобілів у Європі зросли на 51%, а їхня частка досягла чверті всіх нових реєстрацій. На динаміку впливають не лише нові моделі, а й високі ціни на паливо на тлі геополітичної нестабільності.

Водночас гібриди з підзарядкою додали 15%, а звичайні гібриди – 9%.

Хто втрачає позиції

Традиційні концерни демонструють дуже різні результати. Mercedes зріс на 4,7%, Toyota – на 2,3%, Stellantis – на 2%, BMW – на 1,7%. Натомість Volkswagen скоротив продажі на 3%, Ford – на 16%, Hyundai-Kia – на 8,5%, Nissan – на 5,8%.

Особливо помітним стало падіння Tesla – мінус 36% за місяць.

Водночас Renault (+11%), Citroën (+16%) та Fiat (+25%) показали, що європейські бренди також можуть вигравати від зміни попиту, особливо завдяки доступнішим компактним моделям та електромобілям.

Лідер поки не змінився

Попри китайський наступ, найпопулярнішою моделлю Європи залишається Dacia Sandero. Вона випередила Volkswagen Golf і T-Roc. Серед електромобілів помітно піднялася Renault 5 E-Tech, яка посіла третє місце у своєму сегменті.

Китайські бренди поки не забрали європейський ринок, але темпи їхнього зростання показують: епоха безумовного домінування традиційних автовиробників Європи поступово завершується.