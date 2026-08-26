Китайские бренды захватывают Европу: июль стал рекордным

Лидером стал BYD, за ним – Chery и SAIC с брендом MG. По данным Dataforce, статистика включает около 98% регистраций в ЕС, Великобритании, Исландии, Норвегии и Швейцарии.

Об этом пишут профильные ресурсы Автовины, Autonews и другие, ссылаясь на вышеупомянутый аналитический центр Dataforce.

Отдельные бренды растут в разы

Наиболее показательную ситуацию демонстрируют молодые марки. Leapmotor, входящий в Stellantis, увеличил продажи на 294% – до 9 306 автомобилей. Xpeng прибавил 270% и достиг 5 244 регистраций. Chery выросло на 202%, а BYD вместе с Denza – 150%.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В некоторых случаях речь идет фактически о выходе с нуля. Changan за год увеличил результат с 7 до 1249 автомобилей, Zeekr – со 168 до 4508, а Jaecoo – со 107 до 5868 машин.

Такие цифры уже сложно назвать просто "экспансией". Китайские марки постепенно превращаются в полноценных конкурентов традиционных европейских производителей.

Электромобили – главный таран

Дополнительным фактором остается электрификация. В июле продажи электромобилей в Европе выросли на 51%, а их доля достигла четверти всех новых регистраций. На динамику оказывают влияние не только новые модели, но и высокие цены на топливо на фоне геополитической нестабильности.

В то же время гибриды с подзарядкой прибавили 15%, а обычные гибриды – 9%.

Кто теряет позиции

Традиционные концерны демонстрируют очень разные результаты. Mercedes вырос на 4,7%, Toyota – на 2,3%, Stellantis – на 2%, BMW – 1,7%. Volkswagen сократил продажи на 3%, Ford – на 16%, Hyundai-Kia – на 8,5%, Nissan – 5,8%.

Особенно заметным стало падение Tesla – минус 36% в месяц.

В то же время Renault (+11%), Citroën (+16%) и Fiat (+25%) показали, что европейские бренды также могут выигрывать от изменения спроса, особенно благодаря более доступным компактным моделям и электромобилям.

Лидер пока не изменился

Несмотря на китайское наступление, популярной моделью Европы остается Dacia Sandero. Она опередила Volkswagen Golf и T-Roc. Среди электромобилей заметно поднялась Renault 5 E-Tech, занявшая третье место в своем сегменте.

Китайские бренды пока не забрали европейский рынок, но темпы их роста показывают: эпоха безусловного преобладания традиционных автопроизводителей Европы постепенно завершается.