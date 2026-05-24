Китайські електромобілі виявились схильними до корозії

Китайські електромобілі дедалі активніше завойовують ринки Європи, Австралії та Нової Зеландії, однак разом зі зростанням продажів з’являються й перші масові претензії власників. У мережі почастішали скарги на корозію кузова у моделей MG та BYD, причому проблема фіксується навіть у відносно свіжих автомобілях.

Читайте також: Що робити, аби вберегти кузов від корозії

Найчастіше власники згадують електрокари MG ZS EV, MG4 та MG5. Водії публікують фото іржі на днищі, зварних швах, елементах підвіски та нижніх частинах кузова. Основний потік скарг надходить із Великої Британії та Німеччини — країн із вологим кліматом та активним використанням солі взимку. Саме такі умови швидко демонструють реальну ефективність антикорозійного захисту.

Офіційна гарантія

Окреме невдоволення викликає гарантійна політика. Попри заявлену семирічну гарантію MG від корозії, виробник покриває лише наскрізне проржавіння кузова. Поверхнева корозія та іржа на окремих елементах часто не підпадають під безкоштовний ремонт, через що власники можуть за бажанням усувати іржу власним коштом.

У випадку з BYD Atto 3 схожі ситуації зафіксували в Австралії та Новій Зеландії, де дороги практично не обробляють сіллю. Це викликало додаткові питання до якості обробки металу на заводі. В одному з випадків виробник погодився повністю оплатити ремонт та перефарбування частини кузова після появи корозії.

Серед можливих причин експерти називають недостатню підготовку металу перед фарбуванням у ранніх партіях авто, пошкодження лакофарбового покриття, вплив морського клімату та агресивного середовища експлуатації. У BYD заявляють, що використовують сучасне електроцинкування кузова та дотримуються міжнародних стандартів захисту від корозії.

Аналітики зазначають, що проблема поки не має масштабів глобального відкликання, однак вона вже впливає на репутацію китайських брендів. Для багатьох покупців електромобілів питання довговічності кузова стає не менш важливим, ніж запас ходу чи технологічність мультимедіа.

Чим небезпечна корозія для китайських брендів

Корозія стає новим репутаційним ризиком для китайських брендів. Китайські виробники вже довели конкурентоспроможність у сфері батарей, електроніки та оснащення, однак якість кузовного захисту тепер може стати слабким місцем під час експансії на європейські ринки. Особливо це важливо для країн із суворими зимовими умовами. Важливо щоб ресурс кузова не виявився меншим ніж ресурс батареї.

Європейський клімат виявився серйозним випробуванням. Вологість, перепади температур та дорожні реагенти швидко показують різницю між формальною сертифікацією та реальною стійкістю кузова до експлуатації. Саме тому перші проблеми проявилися у Великій Британії, Німеччині та країнах із морським кліматом вже за кілька років експлуатації.

Покупцям варто уважніше перевіряти антикорозійний захист. Якщо раніше при виборі електромобіля головну увагу приділяли батареї та програмному забезпеченню, то тепер дедалі важливішими стають стан днища, зварних швів, арок та прихованих порожнин. Для українського ринку з його зимовими реагентами це питання також може бути актуальним уже через кілька років експлуатації.