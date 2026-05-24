Китайские электромобили оказались подвержены коррозии

Китайские электромобили все активнее завоевывают рынки Европы, Австралии и Новой Зеландии, однако вместе с ростом продаж появляются и первые массовые претензии владельцев. В сети участились жалобы на коррозию кузова у моделей MG и BYD, причем проблема фиксируется даже в относительно свежих автомобилях.

Чаще всего владельцы вспоминают электрокары MG ZS EV, MG4 и MG5. Водители публикуют фото ржавчины на днище, сварных швах, элементах подвески и нижних частях кузова. Основной поток жалоб поступает из Великобритании и Германии - стран с влажным климатом и активным использованием соли зимой. Именно такие условия быстро демонстрируют реальную эффективность антикоррозионной защиты.

Официальная гарантия

Отдельное недовольство вызывает гарантийная политика. Несмотря на заявленную семилетнюю гарантию MG от коррозии, производитель покрывает только сквозное проржавение кузова. Поверхностная коррозия и ржавчина на отдельных элементах часто не подпадают под бесплатный ремонт, из-за чего владельцы могут по желанию устранять ржавчину за свой счет.

В случае с BYD Atto 3 похожие ситуации зафиксировали в Австралии и Новой Зеландии, где дороги практически не обрабатывают солью. Это вызвало дополнительные вопросы к качеству обработки металла на заводе. В одном из случаев производитель согласился полностью оплатить ремонт и перекраску части кузова после появления коррозии.

Среди возможных причин эксперты называют недостаточную подготовку металла перед покраской в ранних партиях авто, повреждения лакокрасочного покрытия, влияние морского климата и агрессивной среды эксплуатации. В BYD заявляют, что используют современное электроцинкование кузова и придерживаются международных стандартов защиты от коррозии.

Аналитики отмечают, что проблема пока не имеет масштабов глобального отзыва, однако она уже влияет на репутацию китайских брендов. Для многих покупателей электромобилей вопрос долговечности кузова становится не менее важным, чем запас хода или технологичность мультимедиа.

Чем опасна коррозия для китайских брендов

Коррозия становится новым репутационным риском для китайских брендов. Китайские производители уже доказали конкурентоспособность в сфере батарей, электроники и оснащения, однако качество кузовной защиты теперь может стать слабым местом при экспансии на европейские рынки. Особенно это важно для стран с суровыми зимними условиями. Важно чтобы ресурс кузова не оказался меньше чем ресурс батареи.

Европейский климат оказался серьезным испытанием. Влажность, перепады температур и дорожные реагенты быстро показывают разницу между формальной сертификацией и реальной устойчивостью кузова к эксплуатации. Именно поэтому первые проблемы проявились в Великобритании, Германии и странах с морским климатом уже через несколько лет эксплуатации.

Покупателям стоит внимательнее проверять антикоррозионную защиту. Если раньше при выборе электромобиля главное внимание уделяли батарее и программному обеспечению, то теперь все более важными становятся состояние днища, сварных швов, арок и скрытых полостей. Для украинского рынка с его зимними реагентами этот вопрос также может быть актуальным уже через несколько лет эксплуатации.